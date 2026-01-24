Ilusionismo, espíritus y posesiones: la innovadora propuesta que se toma el Festival Santiago Off 2026

En el marco de los 15 años del Festival Santiago Off, una propuesta única aterriza en el Teatro Camilo Henríquez para desafiar los límites de la realidad. Bajo la consigna de “Insurgencia”, la obra “Lloremos juntas cuando descubramos que todas las estrellas están muertas” se presenta como el único montaje de la cartelera que integra el ilusionismo no como un adorno, sino como el lenguaje central para explorar el trauma y la pérdida.

Escrita por la reconocida dramaturga Carla Zúñiga y dirigida por Manuel Morgado, la pieza sumerge al espectador en un universo donde mujeres partidas en dos, espíritus que regresan para habitar cuerpos y levitaciones inexplicables son, en realidad, manifestaciones de heridas generacionales. El montaje propone que, ante realidades insoportables, lo fantástico y lo imposible aparecen como los únicos refugios para la sobrevivencia.

La magia como portal político y poético

El director Manuel Morgado destaca que la integración de trucos de magia profesional como lenguaje escénico es un terreno casi inexplorado en la historia del teatro chileno. Durante el proceso de creación, el elenco no solo debió ensayar actuaciones, sino aprender a habitar la ilusión desde el cuerpo. Para Morgado, la magia funciona como una metáfora de nuestra sociedad: vivimos seducidos por ficciones y discursos que sabemos irreales, pero en los que elegimos creer para dar sentido a la existencia.

La puesta en escena es visualmente poderosa, característica propia de los trabajos previos de la dupla Zúñiga-Morgado. En ella coexistirán distintas versiones de un mismo personaje en diversas líneas temporales, donde la desaparición de un cuerpo en escena simboliza la disociación de la memoria frente a eventos traumáticos.

Coordenadas en el Santiago Off

Como parte de la plataforma alternativa que representa el Santiago Off, esta obra busca movilizar e incomodar al público, alejándose de un teatro que solo busca tranquilizar. Es un acto de resistencia cultural que invita a creer en la magia, aun sabiendo que es un truco, como una forma íntima de enfrentar el dolor humano.

Detalles de las funciones:

La obra, recomendada para mayores de 16 años, tendrá solo dos presentaciones en el Teatro Camilo Henríquez (Amunátegui 31, Santiago). Las citas son el 27 y 28 de enero a las 20:00 horas. Las entradas tienen un valor de $10.000 para público general a través de Ticketplus y cuentan con valores preferenciales de $8.000 en boletería y $5.000 para estudiantes.