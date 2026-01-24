Los reparos de José Maza con la administración del Ministerio de Ciencia: "No ha sido tomado en cuenta”

A pocas semanas de que se acabe la administración del Presidente Gabriel Boric, el destacado astrónomo y divulgador científico, José Maza, aseguró que tiene pocos aspectos positivos sobre la gestión del Ministerio de Ciencia.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el profesor emérito de nuestra casa de estudios y Premio Nacional de Ciencias Exactas, abordó las deudas que deja la actual administración y compartió las expectativas que tiene respecto al gobierno de José Antonio Kast.

Maza afirmó que una de las debilidades en estos últimos cuatro años fue la alta rotación de ministros. Solo en el primer año de mandato del Presidente Boric hubo dos personas en el cargo: el biólogo y militante del Partido Comunista, Flavio Salazar, y la química e independiente ligada al PPD, Silvia Díaz.

“Después vino Aysén Etcheverry que estuvo más de dos años, pero que entremedio dejó el Ministerio porque estaba de vocera. Ahora, recién, tenemos otro ministro, Aldo Valle, un exrector (de la Universidad de Valparaíso), un hombre competente en muchos sentidos, pero con toda esa variedad es muy difícil que el Ministerio tenga una continuidad”, comentó Maza.

El científico mencionó otros problemas, como las deficiencias en la implementación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), pero enfatizó que el mayor desafío se viene acarreando hace décadas, y tiene que ver con que Chile no ha logrado invertir al menos un 1% del PIB en ciencia.

Por décadas, el presupuesto estuvo estancado en un 0,35%. Durante el gobierno de Boric aumentó, pero solo marginalmente, a un 0,41.

“Creo que la idea que teníamos los científicos, ingenuos como palomas, de crear un Ministerio, era para que Chile entendiera que la ciencia y tecnología son la palanca del desarrollo del país. Se creó el ministerio hace ocho años, en los primeros meses del segundo gobierno de Piñera, pero como se creó así de súbito, no hubo un aumento del presupuesto, al año siguiente tampoco y en estos cuatro años no ha habido ningún incremento. Entonces, tenemos un Ministerio de Ciencia, pero no tenemos un presupuesto como para realmente impulsar el desarrollo científico del país”, planteó Maza.

De todas maneras, el astrónomo expresó una desilusión particular con la administración de Boric. Maza indicó que pese a las promesas iniciales, “el Ministerio de Ciencia no ha sido tomado suficientemente en cuenta”. “Es un reproche muy grande de parte mía, que yo no soy nadie en todo caso, pero en realidad no lo tomaron en cuenta y no entienden la importancia de invertir en ciencia y tecnología”, aseveró.

¿Por qué invertir más en ciencia?

José Maza comparó la inversión en ciencia de Chile con la de otros países, como los europeos o Estados Unidos, que han alcanzado más de un 3% del PIB; o de otros que están desarrollándose, como Corea del Sur, que invierte más de un 5%. A su juicio, la única manera de que nuestro país no quede estancado y alcance el desarrollo, es ir aumentado el porcentaje.

“Nosotros estamos invirtiendo en ciencia y tecnología lo mismo que los países que no están proyectándose para liderar nada. Nosotros queremos ser un país subdesarrollado. Yo se lo dije al Presidente Boric en una ocasión que estuve con él. Le dije: ‘Al tener un porcentaje tan bajo de inversión en ciencia y tecnología, Chile declara que no quiere desarrollarse’”.

El profesor emérito de la Universidad de Chile apuntó a que nuestro país tampoco aprovecha sus condiciones naturales, como los miles de kilómetros de mar que posee o la gran cantidad de sismos que se registran.

“Tenemos el país más sísmico del mundo. ¿Dónde están los grandes centros sismológicos? Hay uno acá en Santiago y paremos de contar. Chile, por otro lado, exporta 7 mil millones de dólares en salmones. ¿Dónde estamos estudiando otra forma de piscicultura, otra manera de ser más productivos con los salmones o de tener piscicultura de otro tipo de peces? No estamos entendiendo el lugar donde estamos viviendo”, acusó.

Por otra parte, Maza argumentó que no es que los científicos quieran sacar réditos personales o enriquecerse a través de un aumento en el presupuesto de ciencia, sino que la idea es que en un par de años, muchos más profesionales puedan realizar investigación en Chile.

“Chile tiene entre 6 mil y 8 mil científicos, pero en comparación, Finlandia, que es un país que tiene tres veces menos población, tiene 60 mil. El dinero para la ciencia no es para alimentar o financiar a los cuatro pelagatos que somos los científicos actuales, es para que de 6 mil pasemos a 60 mil”, remarcó.

“Los científicos le pedimos al Gobierno que haga que la ciencia sea la palanca del desarrollo del país, no del desarrollo personal, pero desgraciadamente ese concepto los políticos no lo entienden mucho”, opinó.

“Espero que Kast esté dispuesto a ponerle carne al asado”

El astrónomo además se refirió al nombramiento de la empresaria tecnológica Ximena Lincolao, como ministra de Ciencia del gobierno de José Antonio Kast. Maza sostuvo que tiene un perfil interesante, sobre todo porque lleva décadas trabajando en Estados Unidos y puede tener una perspectiva diferente.

Sin embargo, observó que el problema de fondo persiste y que su buen desempeño dependerá de que esta vez, sí se concrete un alza de presupuesto.

“Una cuestión es que ella pueda poner orden dentro del Ministerio, pero el Ministerio como está, con el presupuesto que tiene es de por sí irrelevante. Solamente si el Presidente José Antonio Kast decide incrementar en un 15 o un 20% anual la asignación a ciencia, vamos a poder empezar a ir caminando hacia el futuro de una manera más promisoria”, dijo.

El científico insistió en que “esta nueva ministra lo tiene bien difícil”. “Ella trae una mirada distinta, lo cual a mí me parece muy interesante, pero yo espero que el Presidente esté dispuesto a ponerle carne al asado. Si tú contratas un nuevo asador, pero no pones plata para comprar carne, no vas a tener nunca un buen asado”, cerró.