Martín Arrau por reconstrucción tras incendios en el sur: “Estamos preparados y tenemos planes"

El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, abordó con determinación los desafíos que enfrentará la administración de José Antonio Kast tras la catástrofe que han dejado los incendios forestales en la zona centro-sur del país.

Con un balance que califica de “brutal” —21 fallecidos, 40 mil hectáreas quemadas y más de 2 mil 300 viviendas destruidas—, Arrau sostuvo que la capacidad de respuesta del nuevo gabinete en esta materia será el “primer test” definitivo para el gobierno que asume el próximo 11 de marzo.

Aunque reconoció que la gestión de la crisis actual corresponde íntegramente al gobierno saliente de Gabriel Boric, el ingeniero fue enfático en que su equipo no llegará a improvisar. Según explicó, el gabinete de Kast se ha configurado bajo una lógica de gobierno de emergencia, con planes ya diseñados para entrar a ejecutar desde el primer día, especialmente en áreas críticas como el abastecimiento de agua potable, la recuperación de caminos y la reconstrucción de escuelas rurales.

Plan de los 90 días y reactivación de infraestructura

Uno de los pilares de la estrategia será el “Plan de los 90 días”, un programa encargado por el presidente electo que busca resultados concretos en los primeros tres meses de gestión.

El designado ministro de Obras Públicas detalló que este programa ahora incorporará medidas adicionales de reconstrucción inmediata para Ñuble y Biobío. Sin embargo, advirtió que la tarea es monumental, considerando que todavía existen servicios sanitarios fuera de operación, escuelas dañadas y miles de hogares sin energía eléctrica.

La reconstrucción no solo se limitará a la infraestructura física, el futuro secretario de Estado la vincula directamente con una “segunda emergencia”: el empleo. Desde el MOP, el plan maestro contempla reactivar una cantidad importante de proyectos que hoy se encuentran paralizados, buscando que la inversión pública sirva como motor para recuperar la economía de las zonas siniestradas y devolver la normalidad a las familias afectadas.

Coordinación con el gabinete y sector privado

La tarea no recaerá únicamente en Obras Públicas. Arrau destacó el rol que jugarán carteras como Vivienda, Educación y Desarrollo Social en un esfuerzo mancomunado. El objetivo, según el futuro ministro, es superar la impaciencia ciudadana mediante una ejecución técnica y eficiente que involucre también al sector privado y a las empresas sanitarias, con quienes ya ha sostenido reuniones para asegurar la continuidad del suministro de agua.

“Tenemos que trabajar, no improvisar. Estamos preparándonos para entrar a ejecutar el 11 de marzo”, concluyó, subrayando que la responsabilidad por el éxito de este proceso será el gran examen político para el inicio del ciclo republicano y una señal clara de que el nuevo gobierno llega con planes concretos para enfrentar la crisis.