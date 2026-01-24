PPD traza su rol opositor: recoge la bandera socialdemócrata entre críticas al FA y al PC

En el marco de su 69º Consejo Nacional, el Partido por la Democracia (PPD) se reunió este sábado para analizar la dura derrota electoral del progresismo y trazar su hoja de ruta ante el inminente gobierno de José Antonio Kast. La jornada estuvo marcada por una fuerte autocrítica, la reivindicación del Socialismo Democrático como eje articulador y duros cuestionamientos dirigidos tanto a la izquierda tradicional como al Frente Amplio por parte de figuras como Guido Girardi.

“Coordinación, no coalición”: el diseño de la nueva oposición

El presidente de la colectividad, el senador Jaime Quintana, abrió el debate señalando que el país los ha puesto en la oposición, un rol que deberán ejercer de manera “responsable y vigilante”. Quintana reconoció que la relación con el gobierno de Gabriel Boric “no fue fácil”, admitiendo que en momentos no se reconoció el peso histórico ni el rol institucional del PPD.

Respecto a la futura articulación política, Francisco Vidal fue enfático en distinguir las “tres izquierdas”: la histórica del Partido Comunista (PC), la nueva del Frente Amplio y la centroizquierda del Socialismo Democrático. Vidal planteó que la tarea del PPD no será en coalición, sino en “coordinación con las otras oposiciones”, especialmente para defender logros en el Congreso ante lo que denominó la “contra reforma tributaria” que prepara el gobierno entrante.

Por su parte, la exministra Carolina Tohá advirtió que el sector “va a tener que ser uno que se articule, que se coordine y que trabaje en conjunto”, para no regalarle una mayoría al futuro oficialismo, aunque aclaró que su proyecto político se basa en el Socialismo Democrático y no en pactos con Chile Vamos.

“Mundos zombies” y proyectos obsoletos: la dura crítica de Girardi

El tono más duro de la jornada lo puso el exsenador Guido Girardi, quien instó al partido a mirar hacia el siglo XXI y la era tecnológica, criticando que la izquierda actual está anclada en el siglo pasado y “vive en mundos zombies que ya no existen”.

Al ser consultado sobre la relación con sus actuales socios de gobierno, Girardi fue tajante: “Creo que el Frente Amplio y particularmente el Partido Comunista son proyectos obsoletos. No son proyectos de futuro”. Para el exparlamentario, el PPD debe diferenciarse.

“No somos el Partido Comunista, no somos un proyecto del ayer”, aseveró

En esa línea, Sergio Bitar hizo un llamado a construir mayorías para gobernar y hacer el bien, advirtiendo que “si tú te quieres quedar en un nicho como una izquierda testimonial, nunca vas a ser mayoría”. José Toro Kemp, secretario general, reforzó la idea de generar una identidad “socialista y socialdemócrata” hacia el futuro.

Miradas sobre el gabinete de Kast y el liderazgo futuro

El consejo también abordó la conformación del gabinete del presidente electo. El timonel Jaime Quintana expresó su preocupación por el nombramiento de personas independientes que, aunque tengan formación en un sector, pueden “no tener el conocimiento de lo que es el Estado”, comparándolo con el gabinete del primer gobierno de Sebastián Piñera. Francisco Vidal coincidió con la analogía, recordando al gobierno de Jorge Alessandri y calificando al nuevo equipo como la “derecha sin complejos”.

En un tono distinto, Carolina Tohá valoró el nombramiento en el Ministerio de Seguridad (una cartera clave), indicando que le dio tranquilidad al tratarse de una persona que “conoce su tema” y entiende la dinámica de los cambios recientes, más allá de las diferencias políticas.

Sobre el futuro de los liderazgos, José Toro Kemp destacó a Tohá y a Paulina Vodanovic como figuras centrales de la socialdemocracia. La exministra del Interior confirmó que seguirá trabajando en temas de seguridad y apoyando el fortalecimiento del sector desde la academia y la consultoría.