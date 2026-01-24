Reparación histórica: más de 15 mil docentes comienzan a recibir el pago final de la primera cuota

La Tesorería General de la República inició el despliegue financiero para cumplir con uno de los compromisos más emblemáticos en materia educativa: el pago de la segunda cuota de la reparación por la Deuda Histórica. Este proceso, que se extenderá entre el 23 y el 28 de enero, beneficia directamente a 15.560 docentes de la primera cohorte, completando así el aporte total de $4.500.000 comprometido por la Ley N° 21.728.

Este hito representa un avance significativo en la solución al perjuicio salarial sufrido por miles de profesores durante el traspaso de la educación pública a los municipios en la década de 1980. Con la ejecución de esta segunda cuota, la inversión total destinada a este primer grupo de beneficiarios asciende a $70.016 millones, reflejando la magnitud del esfuerzo fiscal para cerrar esta herida histórica en el sistema educativo nacional.

Mecanismos de pago y actualización de datos

Para garantizar la celeridad del proceso, los docentes que ya recibieron la primera cuota a través de una transferencia bancaria verán reflejado el nuevo monto en la misma cuenta de forma automática. No obstante, para aquellos que presenten problemas con su información bancaria o no hayan registrado una cuenta válida, la Tesorería General de la República (TGR) habilitó su plataforma web para modificar o actualizar los datos de pago. Aquellos beneficiarios que no dispongan de cuenta bancaria podrán hacer efectivo el cobro de forma presencial en cualquier sucursal de Banco Estado.

El beneficio no se detiene en este primer grupo. El Gobierno recordó que el proceso de postulación y entrega de antecedentes continúa abierto hasta el 31 de diciembre de 2026 a través del sitio oficial del Ministerio de Educación. La ley establece que los pagos se asignan anualmente, priorizando siempre a las personas de mayor edad que cumplan con los requisitos legales. En esa línea, se proyecta que el segundo grupo de beneficiarios del año 2026 reciba su primera cuota en octubre próximo, concluyendo su proceso de pago en enero de 2027.

Avances en la resolución de demandas internacionales

Un aspecto clave de este proceso es la solución brindada a quienes mantenían litigios activos contra el Estado chileno. Gracias a una indicación incorporada en la reciente Ley de Reajuste, los docentes que forman parte de la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podrán acceder al pago de la ley nacional de forma más ágil.

Ahora, los afectados solo deberán adjuntar su solicitud de desistimiento de la causa internacional para quedar habilitados, sin esperar la confirmación de la CIDH. Esta medida busca remover barreras burocráticas y asegurar que el beneficio llegue a la mayor cantidad de docentes posible, siempre bajo el criterio de disponibilidad presupuestaria anual y el respeto irrestricto a la jerarquía de edad de los postulantes.