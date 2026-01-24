Servel revela millonarios costos detrás de la victoria de Kast y las otras campañas presidenciales

El Servicio Electoral (Servel) publicó un detallado informe sobre los gastos de campaña de las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias, dejando al descubierto las millonarias cifras invertidas por los candidatos para alcanzar el Palacio de La Moneda. Los datos revelan una fuerte apuesta por eventos masivos de cierre y una inversión sin precedentes en el ecosistema digital.

El presidente electo, José Antonio Kast, encabeza los montos de inversión en eventos individuales. Su cierre de campaña de primera vuelta en el Movistar Arena tuvo un costo total de $450.000.001, producido por Viba Producciones SpA. Tras este despliegue, Kast logró avanzar al balotaje donde finalmente se impuso ante Jeannette Jara para el período 2026-2030.

El costo de los cierres y la puesta en escena

La competencia por la visibilidad en el tramo final de la carrera mostró brechas significativas entre los aspirantes, reflejando distintas estrategias de movilización. Por ejemplo, Evelyn Matthei invirtió un total de $218.008.000 en su acto de clausura realizado en el Estadio Santa Laura, mientras que Johannes Kaiser destinó $99.365.000 a su propio evento de cierre, sumando además otros $33 millones para financiar una gira de carácter nacional. En una escala distinta, la campaña de Jeannette Jara desembolsó $44.208.500 en su hito final en Valparaíso, a lo que se agregaron $7 millones adicionales por un show en Coquimbo que contó con la presentación del grupo musical Los Pincheira del Sur.

La batalla digital y estratégica

Más allá de los eventos presenciales, el desglose del Servel evidencia que la verdadera disputa se libró en las pantallas y los algoritmos. El presidente electo desembolsó $434.516.049 en publicidad en redes sociales a través de la agencia Blue Digital, a lo que se sumaron casi $150 millones en estrategia creativa.

Por su parte, la campaña de Jara puso énfasis en el análisis de datos, destinando más de $80 millones a estudios estadísticos, focus groups y monitoreo de redes sociales. Otros candidatos optaron por nichos específicos: Franco Parisi asignó $12,5 millones a su equipo de streaming “Bad Boys” y realizó pagos a Meta Irlanda, mientras que Harold Mayne-Nicholls invirtió $5,1 millones en propaganda administrada por Meta.

Revisión hasta abril

El informe también destaca curiosidades y gastos operativos, desde los $65 millones de la franja televisiva de Kast hasta la compra de merchandising (poleras y jockeys) por parte de Eduardo Artés.

El Servel recordó que todas estas rendiciones, que incluyen pagos a brigadistas, arriendos y contratación de medios, se encuentran en proceso de revisión. El organismo tiene plazo hasta abril de 2026 para validar o presentar objeciones a estos gastos, asegurando que se cumpla estrictamente con la normativa de financiamiento electoral vigente.