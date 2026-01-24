Superintendencia de Medio Ambiente multa a Minera Centinela por fallas en monitoreo de recursos hídricos

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) oficializó una sanción contra la Minera Centinela, operada por la Sociedad Contractual Minera Centinela, debido a una serie de incumplimientos en sus compromisos ambientales. La multa asciende a 809 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que representa un monto superior a los $675 millones de pesos.

La operación de este yacimiento es compleja, ya que integra dos líneas de explotación distintas: una de minerales oxidados (Minera El Tesoro) que extrae agua desde un acuífero en Calama, y otra de minerales sulfurados (Minera Esperanza) que utiliza agua de mar desalada. Fue precisamente en el control de estas fuentes donde la autoridad detectó las irregularidades.

Las fallas detectadas en el monitoreo

La sanción tiene su origen en procesos de fiscalización realizados entre 2019 y 2020. Tras un extenso análisis legal, la SMA confirmó que la minera no realizó el monitoreo de recursos hídricos bajo los términos establecidos en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Entre las faltas específicas, se constató que la empresa no contaba con registros del pozo de exploración LE-1 y, paralelamente, omitió las mediciones de caudal en la vertiente denominada “La Cascada”, incumpliendo la frecuencia que la normativa le exigía. Aunque la infracción fue clasificada como leve dentro del marco legal, la acumulación de estas omisiones derivó en la millonaria cifra aplicada.

Plazos y cumplimiento

Bajo la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, la compañía minera deberá ejecutar el pago de la multa ante la Tesorería General de la República en un plazo máximo de diez días hábiles desde que sea notificada formalmente.

Este caso reafirma la vigilancia sobre el uso del agua en la zona norte del país, especialmente en proyectos que dependen de acuíferos críticos como el de Calama. La resolución pone presión sobre las empresas extractivas para que mantengan la trazabilidad rigurosa de sus consumos hídricos y el impacto en las fuentes naturales cercanas a sus operaciones.