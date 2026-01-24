Teatro ICTUS abre sus puertas a nuevas generaciones con una relectura contemporánea de Violeta Parra

El histórico escenario de la Sala La Comedia se prepara para recibir una propuesta que une la tradición con la mirada fresca de la juventud. En el marco de la iniciativa #ICTUSCOMUNIDADES, el Teatro ICTUS estrena “Violeta, retazos de una Parra”, el resultado final del Taller de Montaje de Pájaro Azul, un proyecto pedagógico avanzado que durante diez meses profundizó en la investigación actoral, vocal y musical de un grupo de doce adolescentes.

La obra, dirigida por el actor y pedagogo teatral Khaled Darwich, surge como una residencia artística en colaboración con la “Comunidad Escénica”. El montaje no busca ser una biografía tradicional, sino una creación colectiva que utiliza fragmentos de la vida de la autora, sus cartas y canciones interpretadas en vivo para intentar descifrar a Violeta Parra como un pensamiento vivo y un ícono crítico desde la sensibilidad del siglo XXI.

Un viaje escénico tras las huellas de Violeta

La trama de la obra presenta a un grupo de estudiantes que, acompañados por su profesora, se sumergen en una búsqueda misteriosa para reconstruir la figura de la emblemática folclorista. A través de estos “retazos”, el elenco juvenil —compuesto por Emiliano Monroy, Violeta Ramos, Amparo Lamilla y una decena de talentos emergentes— busca no solo revivir su legado, sino comprender las complejidades humanas de una artista que marcó la identidad nacional.

Con la dirección musical de Gonzalo Ramos y el diseño de vestuario de Valentina San Juan, la puesta en escena promete ser una experiencia sensorial donde la música en vivo es el hilo conductor. La iniciativa del ICTUS busca precisamente esto: brindar un espacio profesional a artistas en formación que trabajen desde la comunidad y la investigación profunda.

Coordenadas de la temporada

Las funciones se realizarán los días 29, 30 y 31 de enero a las 20:00 horas en la histórica sede de Merced 349, en el corazón del Barrio Lastarria. Las entradas tienen un valor general de $6.000 y ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus.