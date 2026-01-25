Balance por incendios forestales: 21 fallecidos y más de un centenar de detenidos por negligencia o dolo

El monitoreo de la emergencia forestal que afecta a las regiones del Biobío y Ñuble arroja cifras críticas tras las últimas jornadas de combate al fuego. Hasta la mañana de este domingo, se contabilizan 21 víctimas fatales producto de los siniestros (20 de ellas registradas en el Biobío y una en Ñuble), mientras que las brigadas de emergencia mantienen 14 incendios en combate activo para evitar la propagación hacia zonas habitadas.

En materia de persecución penal, se ha intensificado el despliegue para dar con los responsables de los focos que han devastado miles de hectáreas. En este contexto, se ha destacado la captura de nuevos sospechosos durante los últimos días, sumando una cifra significativa de arrestos durante toda la temporada. Respecto a este despliegue, la autoridad de Seguridad señaló:

“De estos últimos incendios tenemos 30 personas detenidas y confirmó que, desde el inicio de la temporada de incendios, hay más de 357 detenidos asociados a este delito”.

Responsabilidad penal y origen de los siniestros

El análisis de las detenciones revela un patrón preocupante respecto a las causas del fuego. Del total de personas puestas a disposición de la justicia, 130 están vinculadas directamente a la generación de incendios que pusieron en riesgo la vida de terceros, ya sea por actos premeditados o por un descuido inexcusable. Sobre la naturaleza de estos delitos, se precisó que los involucrados “Han provocado riesgo en las personas, por haber participado negligente o dolosamente en la comisión de incendios”.

Uno de los casos más recientes que se mantiene bajo investigación es el ocurrido en el sector Trinitarias de Concepción. Los informes preliminares apuntan a que el siniestro tuvo su origen en el uso indebido de una cocina a leña que se encontraba en deficientes condiciones técnicas. Los antecedentes específicos de este y otros casos serán expuestos ante la justicia conforme avancen las respectivas audiencias de formalización y las indagatorias para determinar la magnitud del daño causado.