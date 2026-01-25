El plan de Jorge Quiroz para Hacienda: "Actuaré como coordinador del programa con los demás ministerios"

El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó las primeras definiciones sobre el ambicioso diseño institucional que implementará a partir del próximo 11 de marzo. En una entrevista concedida a El Mercurio, el economista explicó que asumirá una función que va más allá de la gestión presupuestaria tradicional, actuando como el coordinador general del programa económico.

Respecto a su método de trabajo, Quiroz señaló: “Actuaré como coordinador del programa con los demás ministerios para trabajar de modo armónico, pero con una dirección clara”.

Este rol implica una supervisión directa sobre carteras como Economía, Minería, Trabajo, Energía y Agricultura, bloque denominado internamente como los ministerios “para la Emergencia Económica”. Ante los cuestionamientos por la concentración de facultades en su cartera, Quiroz fue tajante al descartar que aglutinar la gestión regulatoria y financiera represente un peligro. Por el contrario, sostuvo que “es más riesgoso que las responsabilidades estén diluidas”.

Los tres pilares de la reactivación

El objetivo central del equipo liderado por Quiroz es el retorno del empleo y la restauración de la certeza jurídica para los inversionistas. Para alcanzar un crecimiento que logre satisfacer las aspiraciones de la ciudadanía, el futuro ministro trazó una hoja de ruta que se sostiene sobre tres ejes fundamentales: facilitación regulatoria, reforma tributaria y un ajuste fiscal riguroso. Según explicó el propio Quiroz:

“El gran objetivo es que vuelva el empleo para las personas, la certeza para invertir y, con eso, un crecimiento que satisfaga las aspiraciones de los chilenos”.

La analogía del convoy y la coordinación superior

Para explicar la urgencia de su estrategia, Quiroz utilizó una analogía marítima sobre la permisología en Chile. Según el futuro secretario de Estado, cualquier convoy avanza al ritmo del barco más lento, por lo que basta con que una sola institución actúe con lentitud para que ningún proyecto logre materializarse.

Bajo este diagnóstico, la nueva administración de Hacienda establecerá un sistema de monitoreo exhaustivo para supervisar el avance de cada iniciativa estratégica desde una posición superior. Esta coordinación busca romper con la burocracia sectorial y asegurar que el impulso reactivador que el gobierno de José Antonio Kast pretende imprimir desde sus primeros días no se vea frenado por la falta de una visión unificada.