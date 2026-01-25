Fin de la "alianza forzosa": analistas proyectan un Kast con ventaja para negociar ante una oposición fragmentada

Fue una semana de definiciones lapidarias para el actual oficialismo. Lo que comenzó el viernes con un cónclave en la sede del Congreso en Santiago, donde el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal sellaron un pacto de actuación conjunta con la Democracia Cristiana, terminó de confirmarse el sábado en los consejos nacionales de los partidos: la alianza de gobierno ha muerto.

La decisión de separar aguas del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) marca el inicio de una nueva etapa política: la configuración de dos oposiciones frente al inminente gobierno de José Antonio Kast.

Crónica de un quiebre anunciado

La jornada del viernes fue el hito fundacional de este divorcio. El Socialismo Democrático optó por recuperar su identidad histórica y alejarse del polo más a la izquierda, una decisión ratificada el sábado por el PPD, que en su Consejo Nacional endureció el tono hacia sus exsocios. Por su parte, el Frente Amplio, en su propio comité central, acusó el golpe de la exclusión, pero reafirmó su intención de mantener una línea de defensa de las transformaciones sin transar en “acuerdos administrativos”.

Para los analistas, este desenlace era previsible. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Marcelo Mella, académico del Departamento de Estudios Políticos Usach, sostiene que esta división, aunque tiene implicancias ideológicas, es “esencialmente táctica y estratégica”.

“Representa el interés de Socialismo Democrático por minimizar los costos políticos de su participación en el gobierno del Presidente Boric, que termina su administración con un respaldo cercano al 30%, y facilitar la adaptación al nuevo escenario político donde la derecha es predominante”, explica Mella.

Esta visión de un quiebre estructural es compartida por en el panel de Política en Vivo, pues Alfonso España, investigador de Horizontal, apunta a una crisis de identidad profunda tras los fracasos constitucionales.

“Este quiebre responde a una falta de proyecto en el que quedó la izquierda después del primer proceso constitucional y que todavía no ha logrado de algún modo identificarse ni con el actual gobierno, ni tampoco con un proyecto alternativo que ofrecerle al país”, señala España.

Desde una vereda más cercana al progresismo, en el mismo panel, el sociólogo Alexis Cortés (UAH), reconoce que la unidad fue frágil desde el inicio. Si bien valora la convergencia durante el gobierno de Boric, admite que “nunca cuajó eso en un proyecto con más permanencia, con más estabilidad”, agregando que el sector está “muy en deuda respecto de una propuesta de país”.

El factor Boric y la falta de arbitraje

La fractura no solo se explica por la derrota electoral ante Kast, sino por la incapacidad del Ejecutivo de amalgamar sus “dos almas” durante los cuatro años de mandato. Marcelo Mella es crítico con el rol del Mandatario en esta diáspora final.

“La falta de liderazgo y arbitraje del Presidente Boric fue un hecho político relevante en esta fragmentación (…) Boric, en su tramo final, no logró convocar un cónclave unificador ni mediar en tensiones acumuladas”, asegura el académico.

A juicio de Mella, en rigor, “no puede romperse algo que nunca ha estado unido”, aludiendo a que la incorporación del Socialismo Democrático al Gobierno fue forzada por las circunstancias y no por una “síntesis programática”.

Alfonso España complementa este diagnóstico apuntando a las contradicciones discursivas que minaron la confianza entre los socios, citando ejemplos como el caso SQM o los estados de excepción. “Al momento de gobernar fueron muy distintas los planteamientos y la performance que tuvo el Gobierno y esto también es parte del porqué se está produciendo esta división”, argumenta.

¿Colaboración o trinchera? El dilema de las dos almas opositoras

Con el escenario de las dos oposiciones ya instalado —una realidad que el propio PPD asumió al reconocer que el país los ha puesto en un nuevo rol— la interrogante deja de ser si habrá unidad y pasa a ser cómo operarán estas fuerzas frente a la administración republicana. El diseño estratégico parece decantado: por un lado, un bloque moderado (PS-PPD-DC) dispuesto a la negociación; por el otro, una izquierda (PC-FA) atrincherada en una postura más confrontacional.

Según el análisis de Marcelo Mella, es probable que el Socialismo Democrático apueste por capitalizar su perfil de gobernabilidad, actuando como un “puente” necesario para Kast en materias críticas como seguridad o economía. Para el académico, esta estrategia de “cooperación selectiva” no es inocua: busca facilitar la gobernabilidad en reformas clave para recuperar la conducción política del sector, arriesgando dejar a sus exsocios del PC y el Frente Amplio reducidos a un rol meramente testimonial.

Sin embargo, esta fragmentación es vista como un arma de doble filo. El investigador Alfonso España advierte que la división le entrega una ventaja táctica invaluable al gobierno entrante. Al no enfrentar un muro de contención unificado, Kast podría tener “mayor poder de negociación” para capturar votos individuales o de grupos específicos, aplicando la vieja máxima del “divide y vencerás”.

Desde una vereda escéptica, el sociólogo Alexis Cortés cuestiona la viabilidad ética de una oposición “constructiva” ante una administración que él define sin matices como “de derecha económica, pinochetista y ultraconservadora”. Para el sociólogo, la discusión sobre el tono es secundaria; el imperativo debe ser evitar retrocesos en derechos, una postura que choca con la lógica de los acuerdos administrativos que figuras como Francisco Vidal ya han comenzado a delinear para coordinarse sin mezclarse.

Mientras el Socialismo Democrático apuesta a sobrevivir mediante la política de los acuerdos, Mella lanza una advertencia final sobre el peligro de este juego: pasar de la intermediación política a una “política retail”, donde la proliferación de pequeñas transacciones con el gobierno de Kast termine por disolver su anclaje social definitivo.