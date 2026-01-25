Mara Sedini apela al "sentido común" de la oposición para llegar a acuerdos 

La futura ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, adelantó —en entrevista con La Tercera— los ejes que definirán su gestión al mando de la vocería a partir del próximo 11 de marzo. Con un discurso enfocado en la cohesión y el pragmatismo, Sedini aseguró que la administración del presidente electo, José Antonio Kast, buscará ser un gobierno de unidad nacional. En esa línea, extendió una invitación abierta a los líderes y parlamentarios de la oposición para colaborar en proyectos que respondan a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.

Para Sedini, el éxito del próximo Ejecutivo radicará en la capacidad de conectar con la gente mediante un estilo cercano y con fuerte presencia en terreno. La futura secretaria de Estado proyecta una Segegob con visión social, donde la comunicación institucional sea un reflejo directo de las soluciones que el gabinete planea implementar para enfrentar los desafíos críticos que atraviesa el país.

“Mi estilo y mi vocería va a ir en línea de los desafíos que tienen los distintos ministros para poder llegar a la gente de manera cercana, con los trabajos del gobierno, con la voz del presidente, que estoy segura que también va a ser muy en terreno. Estamos alineados en qué es lo que necesita Chile hoy”, indicó.

Una visión forjada en momentos de crisis

Al abordar su trayectoria, Sedini fue enfática en señalar que su experiencia previa en medios de comunicación, específicamente su paso por el programa de debate político “Sin Filtros”, constituye un activo para su nuevo cargo. Lejos de considerarlo una carga, definió esa etapa como una escuela fundamental que le permitió enfrentar la realidad política chilena en un periodo de alta convulsión social. Según su visión, la firmeza mostrada en aquel espacio fue una respuesta necesaria ante los intentos por vulnerar la institucionalidad y las tradiciones del país.

La futura vocera vinculó su vocación pública con el impacto personal que le significó el estallido social de 2019. Describió aquel periodo como una “insurrección” que afectó profundamente la convivencia nacional y la seguridad de los ciudadanos. Ese recuerdo es, precisamente, el motor que impulsa su compromiso con la defensa de un Chile libre, donde impere el Estado de Derecho y los conflictos se resuelvan exclusivamente por la vía democrática.

“Yo no quiero que los chilenos vivan con miedo y yo y muchos más sentimos mucho miedo, nos sentimos amenazados. El punto de inflexión tiene que ver con decir, voy a quedarme en silencio y ser cómplice de esto, o voy a ser parte de un Chile libre, de un Chile que defiende la libertad, el Estado de Derecho, la sana convivencia y que los problemas se solucionan de manera democrática. Ese es el punto de inflexión, es decir, cómo voy a participar yo en la sociedad”, agregó.

Sentido común como eje legislativo

De cara a la relación con el Congreso, Sedini manifestó su confianza en que el oficialismo logrará articular acuerdos amplios. Su estrategia se basa en apelar al sentido común, convencida de que existen figuras en la oposición que estarán dispuestas a acompañar las iniciativas del Gobierno si estas apuntan a resolver las urgencias sociales.

“Estoy segura de que van a haber muchas personas, parlamentarios, líderes de la oposición, que también nos van a acompañar en proyectos que son de sentido común. Si hay urgencia y hay un sentido común que tiene que predominar. Y en ese sentido vamos a partir con esa disposición, de abrir las puertas a todos los que quieran colaborar con Chile, y esa va a ser una de mis principales misiones”, subrayó.

“Abrir las puertas a todos los que quieran colaborar” será una de sus misiones principales. Con este sello, la futura ministra busca transformar la vocería en una plataforma de encuentro que logre superar la polarización, priorizando los resultados tangibles por sobre las diferencias ideológicas en beneficio de la estabilidad del país.