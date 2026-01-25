Kast inspecciona frontera en República Dominicana y analiza modelo de "frontera viva" para Chile

El presidente electo, José Antonio Kast, dedicó la jornada de este domingo a inspeccionar en terreno el sistema de control migratorio de República Dominicana. Acompañado por el mandatario local, Luis Abinader, Kast recorrió la zona fronteriza en el municipio de Dajabón, donde conoció de cerca el funcionamiento de la “verja inteligente”, una barrera que combina infraestructura física con vigilancia electrónica avanzada para contener la migración irregular.

Durante la visita, Kast valoró el despliegue militar y el uso de tecnología de punta, señalando que la experiencia es un aprendizaje clave para los desafíos que enfrenta Chile en sus propios límites territoriales. El mandatario electo subrayó la importancia de observar soluciones que ya están operando con éxito en contextos de alta presión migratoria.

El modelo de “frontera viva” y desarrollo económico

Más allá de la infraestructura de seguridad, Kast mostró especial interés en la integración económica de la zona. Destacó cómo el modelo dominicano utiliza zonas francas para generar empleo en el país vecino, permitiendo que miles de personas en Haití colaboren en la cadena de producción sin necesidad de traspasar la frontera de forma irregular. Respecto a la posibilidad de replicar este enfoque, Kast señaló:

“Eso es algo que nosotros también podríamos estudiar. No estamos diciendo que vamos a hacer lo mismo, pero uno se abre a pensar en situaciones en la frontera, donde está la frontera viva, donde están los habitantes, de poder integrar de mejor manera”.

Esta visión de una “frontera viva” busca equilibrar el resguardo de la soberanía con incentivos económicos que desincentiven la migración forzada por falta de oportunidades.

Tecnología y medidas físicas bajo evaluación

En la comitiva también participó la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien abordó las proyecciones para el norte de Chile. Steinert enfatizó que, si bien se están evaluando diversas alternativas, la prioridad del próximo gobierno será la implementación de herramientas que garanticen la tranquilidad de los habitantes de las zonas fronterizas. En cuanto a la factibilidad de obras de infraestructura física, la futura secretaria de Estado indicó:

“Estamos evaluando la mejor alternativa, pero sí quiero dejar claro que lo que importa es adoptar medidas tecnológicas y físicas para darle seguridad a las personas que viven en nuestro país”.

La gira de Kast continuará en los próximos días con paradas en Panamá y El Salvador, donde se espera que profundice en materias de seguridad y combate al crimen organizado antes de su regreso para preparar la instalación del gobierno el 11 de marzo.