Kast y el presidente de República Dominicana acuerdan potenciar el comercio y la minería

El presidente electo, José Antonio Kast, dio inicio a su gira por Centroamérica y el Caribe con una reunión de alto nivel junto al mandatario de República Dominicana, Luis Abinader. En el encuentro, realizado en la residencia presidencial de la provincia de Santiago, ambos líderes sellaron un compromiso para reactivar el comité conjunto de comercio, una instancia que busca dinamizar el intercambio bilateral con un foco inicial en la liberación de aranceles para los vinos chilenos y los cigarros dominicanos.

Durante el punto de prensa, Kast elogió el modelo de desarrollo e infraestructura del país caribeño, señalando que para Chile es fundamental observar referentes de crecimiento exitosos. Por su parte, Abinader destacó la sólida relación histórica entre ambas naciones, manifestando su intención de incrementar la cooperación comercial y técnica a partir de la asunción del nuevo gobierno chileno en marzo.

Alianza por los minerales del futuro

Un pilar central de la reunión fue la minería, específicamente el desarrollo de las tierras raras. Estos minerales, esenciales para la fabricación de imanes permanentes, vehículos eléctricos y tecnología de alta precisión, se encuentran en etapas de exploración tanto en el sur de la isla como en territorio chileno.

Kast puso a disposición la experiencia y el capital humano tecnológico de Chile para asesorar los proyectos dominicanos. “Nuestra lucha es para mejorar la calidad de vida de las personas, respetando siempre el medio ambiente”, afirmó el mandatario electo, enfatizando que la explotación de estos recursos estratégicos debe ser un motor contra la pobreza bajo estándares de sostenibilidad modernos.

Seguridad y control fronterizo en la agenda

La delegación chilena, integrada por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el canciller designado, Francisco Pérez Mackenna, también profundizó en estrategias de defensa. Kast manifestó especial interés en la verja perimetral que República Dominicana construye en su frontera con Haití para regular el flujo migratorio y combatir el crimen organizado.

Como parte de las actividades oficiales, Kast acompañará a Abinader a la provincia de Dajabón para inspeccionar personalmente el sistema de seguridad fronteriza, calificándolo previamente como una política “ejemplar”. Esta visita técnica precede su participación en el Foro Económico Internacional en Panamá y la esperada reunión que sostendrá con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al cierre de su gira.