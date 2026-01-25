Lanzan plataforma para reencontrar mascotas extraviadas en la catástrofe del Biobío

En medio de la desolación provocada por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble —que ya dejan un saldo de 21 fallecidos y miles de damnificados— ha surgido una luz de esperanza para las familias que perdieron a sus animales. Un grupo de programadores de la comuna de Penco puso en marcha “Animales Perdidos”, una plataforma digital diseñada exclusivamente para reunir a mascotas extraviadas con sus dueños.

La iniciativa nace como respuesta al caos informativo en redes sociales. Durante las evacuaciones críticas en sectores como Palomares, Punta de Parra y Florida, muchas familias no lograron rescatar a sus animales debido a la velocidad de las llamas. Si bien los avisos en Instagram y Facebook abundaban, estos se perdían rápidamente en el flujo de noticias de la emergencia, dificultando los hallazgos.

De las labores de limpieza a la solución digital

La idea fue gestada por Felipe Vidal y Marcelo Cornejo, quienes el pasado 20 de enero, mientras colaboraban en la remoción de escombros en Lirquén, notaron la angustia de los vecinos por sus perros y gatos desaparecidos. Al ver que sus propios perfiles personales se llenaban de avisos de utilidad pública, decidieron crear un repositorio único y permanente donde la información no desapareciera con el tiempo.

Actualmente, el sitio ya cuenta con cerca de un centenar de reportes. El equipo, al que se sumó el voluntario Javier Morales, trabaja para optimizar el sistema y ya coordina acciones con diversas agrupaciones animalistas y organizaciones sociales de la zona.

Un llamado a la colaboración comunitaria

Los impulsores del proyecto enfatizaron que la herramienta es colaborativa y depende de la difusión masiva para ser efectiva. Asimismo, hicieron un llamado especial a los jóvenes para que asistan a las personas mayores, quienes a menudo carecen de los medios o conocimientos digitales para reportar a sus mascotas extraviadas en el sistema.

El objetivo final de “Animales Perdidos” es que, una vez controlada la crisis del fuego, el proceso de reconstrucción emocional de las familias también incluya el regreso de aquellos integrantes de cuatro patas que se perdieron entre el humo y el miedo.

Puedes visitar el sitio web aquí: https://animalesperdidos.cl/