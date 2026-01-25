Ola de indignación en EEUU: protestas contra el ICE se extienden tras muerte de manifestante

Lo que comenzó como una movilización local en Minneapolis ha escalado hasta convertirse en un movimiento de alcance nacional. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Seattle y Washington DC fueron escenario este sábado de masivas congregaciones para exigir justicia por la muerte de Alex Jeffrey Pretti, quien perdió la vida tras recibir disparos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en medio de operativos antiinmigración.

La tensión alcanzó su punto máximo en Minneapolis, donde más de mil personas realizaron una vigilia en el parque Whittier. Los homenajes con velas y pancartas derivaron en enfrentamientos directos con los contingentes policiales desplegados en la zona. Mientras tanto, en la capital del país, los manifestantes marcharon hacia la sede del Departamento de Seguridad Nacional, rodeando el edificio bajo consignas de rechazo a las tácticas federales.

Un historial de violencia y la operación “Metro Surge”

El malestar ciudadano no es un hecho aislado, sino la respuesta a una serie de incidentes críticos registrados bajo la operación federal denominada Metro Surge, implementada desde diciembre. La indignación escaló tras conocerse casos como la muerte de una ciudadana estadounidense semanas atrás y las heridas de bala sufridas por un inmigrante venezolano. Respecto a la unidad de las organizaciones sociales, los organizadores del movimiento han sido enfáticos en su postura:

“Nos oponemos unidos a las acciones del gobierno federal contra el estado para exigir el fin de los abusos cometidos durante las últimas semanas”.

Esta movilización se enmarca en la campaña ‘ICE Out for Good’ (ICE fuera de una vez), que agrupa a más de cien entidades, incluyendo sindicatos y grupos de derechos civiles. El movimiento ha convocado a una huelga laboral y escolar de carácter general como medida de presión ante lo que consideran un uso excesivo de la fuerza.

El conflicto entre el Gobierno Federal y los Estados

La administración de Donald Trump ha defendido la continuidad de estos operativos bajo el argumento de combatir un presunto aumento de la criminalidad en Minnesota. Sin embargo, acciones como la detención de un niño de cinco años y los recientes tiroteos han profundizado la brecha entre la Casa Blanca y los movimientos de defensa migratoria. Sobre el despliegue de la fuerza pública en las ciudades más afectadas, los reportes indican que:

“Se han desarrollado movilizaciones masivas en ciudades que han estado entre los objetivos del despliegue de la Guardia Nacional contra las redadas migratorias”.

El clima de polarización se mantiene al alza mientras la huelga de consumo y las marchas continúan presionando por un cambio radical en la política de seguridad fronteriza e interior de los Estados Unidos.