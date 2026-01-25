Ricardo Marzuca: “Estamos en un proceso acelerado de limpieza étnica en Cisjordania”

La crisis humanitaria que atraviesa Palestina no se agota en la devastación de la Franja de Gaza. En Cisjordania, lejos del foco mediático y del escrutinio constante de la comunidad internacional, se desarrolla una situación que el profesor Ricardo Marzuca califica como “tremendamente delicada” y “gravísima”. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico del Centro de Estudios Árabes de nuestra casa de estudios, sostuvo que la violencia, el desplazamiento forzado de civiles y la expansión de colonias israelíes responden a una estrategia coherente y sostenida que apunta a la limpieza étnica del territorio y a la consolidación de su anexión.

La situación en Cisjordania, explicó Marzuca, ha quedado relegada a un segundo plano frente al horror que se vive en Gaza, pero ello no ha significado una disminución de la violencia. Sin embargo, los hechos en terreno describen una crisis humanitaria de gran magnitud: desde octubre de 2023, más de mil palestinos han sido asesinados en Cisjordania, mientras continúan la demolición de viviendas, el desplazamiento forzado de comunidades completas y el bloqueo al ingreso de insumos básicos.

Para el académico, estos acontecimientos no son episodios aislados ni excesos circunstanciales, sino parte de una política deliberada. “Estamos en un proceso acelerado de limpieza étnica en Cisjordania”, afirmó. Si bien reconoció que la catástrofe no alcanza aún los niveles de destrucción total que se observan en Gaza, donde ya se ha declarado la existencia de un genocidio, sostuvo que la gravedad de la situación es extrema y avanza sin frenos visibles.

Marzuca situó su análisis en el marco del derecho internacional, recordando que Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental son territorios ocupados ilegalmente por Israel. “Hay un conjunto de resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad que así lo ratifican”, enfatizó.

En ese contexto, mencionó el fallo de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, que reafirmó la ilegalidad de la ocupación y estableció la obligación de evacuar los asentamientos en un plazo máximo de un año. “Ese plazo ya está vencido”, subrayó, mientras la política de colonización no solo continúa, sino que se intensifica.

La reciente aprobación de 19 nuevos asentamientos por parte de la Knesset es, para el experto, una señal clara de esta tendencia. Actualmente, estimó Marzuca, existen más de 800 mil colonos israelíes en los territorios palestinos ocupados, una cifra que probablemente sea mayor. Estos grupos, protagonizan ataques permanentes contra la población palestina, incluyendo saqueos, destrucción de viviendas, aldeas y olivares, además del desplazamiento masivo de personas desde campamentos de refugiados. “Estamos hablando de cerca de 40 mil palestinos desplazados en los últimos meses”, indicó.

Lejos de constituir un obstáculo incidental para la paz, Marzuca planteó que la expansión de los asentamientos es una herramienta central para impedir la creación de un Estado palestino: “El ministro Smotrich ha dicho explícitamente que la construcción y ampliación de los asentamientos tiene como objetivo fraccionar Cisjordania e impedir la creación de un Estado palestino”, afirmó. Esta política, agregó, se alinea con decisiones recientes del propio Parlamento israelí, que ha avanzado en la idea de anexar formalmente el territorio.

El diagnóstico del académico se extiende a toda la Palestina histórica, incluyendo la situación de los palestinos que viven dentro del Estado de Israel: “Son permanentemente hostigados y viven en una situación de apartheid. Son ciudadanos de segunda categoría”. Marzuca recordó que distintos informes de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la ONG israelí B’Tselem han documentado la existencia de un sistema de segregación estructural que atraviesa tanto los territorios ocupados como el interior de Israel.

Uno de los elementos más críticos del escenario actual, según Marzuca, es el ataque sistemático contra la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. “El objetivo es eliminar la existencia de la UNRWA”, puntualizó y sostuvo que detrás de esta ofensiva se encuentra el intento de borrar el derecho al retorno de los refugiados palestinos, consagrado en la resolución 194 de Naciones Unidas. “Ese derecho es inalienable”, enfatizó, recordando que actualmente más de 4 millones de personas viven en condición de refugio.

La destrucción de escuelas, centros de salud y oficinas de la UNRWA, tanto en Gaza como en Cisjordania y Jerusalén Oriental, constituye para el académico una violación flagrante del derecho internacional. “Nunca en ningún país del mundo ha ocurrido que un ejército de ocupación se tome la infraestructura de Naciones Unidas, quite su bandera y ponga la propia”, denunció, agregando que estas acciones no han tenido consecuencias reales en el plano internacional.

En este contexto, Marzuca apuntó al silencio y la inacción de la comunidad internacional como un factor que permite la continuidad de estas políticas. Aunque algunos países occidentales han condenado la expansión de los asentamientos, dichas declaraciones no se han traducido en medidas concretas. “No pasó nada”, resumió, aludiendo a la falta de sanciones efectivas frente a violaciones reiteradas del derecho internacional.

Así, mientras Gaza concentra la atención global, Cisjordania avanza hacia un punto de no retorno. Un proceso menos visible, pero profundamente estructural, que —según advirtió el académico— amenaza con sellar definitivamente la anexión del territorio palestino y clausurar cualquier posibilidad real de paz en la región.