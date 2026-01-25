Sergio Giacaman y el origen del megaincendio en Biobío: “Quien inició el fuego sabía lo que hacía”

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, manifestó sus profundas sospechas sobre la intencionalidad detrás de los incendios forestales que han devastado la zona y cobrado la vida de al menos 21 personas. La autoridad aseguró que el comportamiento del fuego no parece accidental, sugiriendo que hubo una planificación deliberada para maximizar el daño aprovechando las condiciones climáticas.

Giacaman explicó que, tras revisar registros de cámaras de monitoreo, es evidente que los focos principales fueron simultáneos. Según su análisis, quien inició las llamas conocía perfectamente las proyecciones meteorológicas, calculando que los distintos puntos se unirían debido a la velocidad y dirección del viento, lo que finalmente desató el megaincendio que arrasó con gran parte de la provincia de Concepción.

Críticas al centralismo y respuesta estatal

Junto con abordar las causas, el gobernador lanzó una dura crítica a la estructura de mando durante la crisis, apuntando al excesivo centralismo en la toma de decisiones. Bajo la premisa de “ojos que no ven, corazón que no siente”, Giacaman cuestionó que las determinaciones clave se adopten desde Santiago, a cientos de kilómetros de la realidad del terreno, lo que a su juicio ralentiza la respuesta institucional.

Aunque valoró la solidaridad de los ciudadanos, condenó el “turismo de catástrofe” y lamentó la demora en la consolidación del Estado de Catástrofe. No obstante, recalcó que, en este punto crítico de la emergencia, la prioridad absoluta debe ser el trabajo colaborativo entre todos los niveles del Estado.

Registro de pirómanos: una propuesta para la prevención

Al ser consultado sobre las motivaciones tras estos actos, Giacaman descartó inicialmente indicios de terrorismo, inclinándose más bien hacia comportamientos patológicos. En esa línea, planteó una medida drástica para prevenir futuros siniestros: la creación de un registro nacional de pirómanos.

La propuesta busca emular el funcionamiento del actual registro de pedófilos, permitiendo que las autoridades cuenten con una lista de personas con este perfil para inhibir su circulación por puntos estratégicos donde exista abundancia de material combustible. Para el gobernador, reforzar las sanciones y contar con herramientas de vigilancia sobre individuos con antecedentes de provocar incendios es una medida fundamental para fortalecer la seguridad y la prevención a largo plazo.