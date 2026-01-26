Ante mejora del escenario inflacionario: GPM recomienda mantener tasa de interés en 4,5%

El Grupo de Política Monetaria (GPM) recomendó este lunes mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, en un contexto marcado por una mejor evolución de la inflación local y una recuperación gradual de la actividad económica, aunque con riesgos externos que aún requieren una postura prudente.

En su comunicado de enero, el GPM —integrado por Eugenia Andreasen, Carlos Budnevich, Juan Pablo Medina y Andrea Tokman— señaló que el escenario macroeconómico internacional ha mostrado un comportamiento mixto en las últimas semanas. Por un lado, la economía mundial se ha mantenido resiliente frente a las tensiones geopolíticas, con mejores perspectivas de crecimiento y un proceso de desinflación que continúa en las principales economías avanzadas. Por otro, se ha incrementado la volatilidad financiera internacional, asociada a conflictos geopolíticos e incertidumbre política.

En ese marco, el grupo indicó que las condiciones externas para la economía chilena son más favorables que en años anteriores, aunque persisten riesgos financieros que hacen recomendable mantener una visión cautelosa. A nivel local, la actividad económica continúa recuperando dinamismo de manera gradual, con una evolución heterogénea entre sectores, mientras que las perspectivas de crecimiento del PIB de Chile para 2026 han mejorado.

En materia inflacionaria, el GPM destacó que la inflación ha acelerado su convergencia hacia la meta del Banco Central, cerrando 2025 con una variación interanual de 3,5%, al mismo tiempo que las expectativas a uno y dos años permanecen ancladas en 3%. No obstante, advirtió que la inflación de servicios sigue mostrando niveles elevados, lo que introduce elementos de cautela para la política monetaria.

Respecto de los efectos que tendría esta baja de la inflación en los bolsillos de las personas, el economista y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Pablo Medina, comentó que “toda la apreciación a un mismo precio de bienes apreciados en dólares, tarde o temprano, quizás no inmediatamente, incide en que los productos importados sean más baratos”.

“Obviamente siempre hay que tener cautela porque uno no puede decidir la política monetaria con un escenario del momento sino que es importante tener una mirada de las perspectivas hacia adelante”, puntualizó.

En esa línea, la profesora asistente del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Eugenia Andreasen, sostuvo que “si bien siempre es bueno que el tipo de cambio esté más apreciado, no se ven tan rápidos si estos movimientos para un lado que para el otro. Cuando hemos visto estos movimiento al revés sí generan preocupación pero ahora el impacto podría ser más suavizado”.

El informe también abordó el contexto financiero local, resaltando el buen desempeño de los activos chilenos, la apreciación del peso chileno y el alza sostenida del precio del cobre, factores que han contribuido a aliviar las presiones inflacionarias de corto plazo.

Con todo, el Grupo de Política Monetaria sostuvo que, dada la cercanía de la TPM a su nivel neutral y los riesgos provenientes del escenario internacional, resulta adecuado mantener la tasa en su nivel actual y evaluar con cautela eventuales recortes en los próximos meses, en función de la evolución de la inflación y sus perspectivas.