Carmona resta importancia a reunión del PS sin PC ni FA: "Los espacios de coordinación no están agotados"

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, restó importancia a la ausencia de su colectivo y del Frente Amplio (FA) en una reunión convocada por el Partido Socialista (PS). En entrevista con Radio Nuevo Mundo, el dirigente pidió cautela y declaró: “No exageremos los alcances que esto tiene”.

Al encuentro, desarrollado el viernes pasado, asistieron el PS, el PPD, el Partido Liberal, el Partido Radical, el FRVS y la Democracia Cristiana. La no participación del PC y el FA centró el debate interno del oficialismo.

Carmona señaló que dentro de la coalición de gobierno existen “más o menos acercamientos” entre las distintas fuerzas, dados por la historia y las experiencias recientes. “Siempre hay procesos que son dialécticos que van ajustándose. Entonces, para mí, la gran noticia no es que se junten”, afirmó.

Aseguró que no existe información sobre una articulación “definitiva” que derive de esa cita. “No se invita al Frente Amplio y al Partido Comunista, y no por eso el FA y el PC tienen constituida otra referencia”, sostuvo, y lamentó que no estuvieran presentes todos los partidos.

“Veamos en rigor después que conozcamos más información directa y propia, entendiendo que los espacios de coordinación, que es una manifestación de la unidad (…) no están agotados, están abiertos frente a desafíos grandes que es lo que hay que poner en el centro para poder explicar la política”, añadió.

“La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa”, expresó, al recalcar que el foco debe estar en los retos de la política y no en interpretaciones apresuradas sobre los alineamientos internos.

Sobre las relaciones con los partidos que sí asistieron, Carmona planteó que existen coincidencias y diferencias “por igual”. “Cada partido es una unidad y con cada partido tenemos más o menos coincidencias”, precisó.

El dirigente añadió que recibieron un “primer balance” de lo tratado en la reunión y, según esa versión, el encuentro “no pretendía agredir a los otros”. Concluyó con una definición política: el PC busca aportar a un proceso de unidad.

Hasta el momento, no existe una definición formal, con “nombre y apellido”, sobre una nueva articulación política que nazca de esa cita. Carmona llamó a esperar información directa antes de evaluar el alcance real del encuentro.