Condiciones climáticas obligan a suspender viaje de José Antonio Kast a El Salvador

Se complicó la gira internacional del presidente electo José Antonio Kast por Centroamérica. El viaje que estaba programado para este lunes a El Salvador fue cancelado debido a las malas condiciones climáticas registradas en Estados Unidos, situación que impidió la realización del vuelo.

El itinerario contemplaba que Kast viajara desde República Dominicana, país donde se encuentra actualmente, con una escala en Miami antes de arribar a territorio salvadoreño. Sin embargo, las condiciones meteorológicas obligaron a suspender el traslado, lo que derivó en la postergación de las actividades previstas en ese país.

Desde el equipo del mandatario electo señalaron que se están analizando los pasos a seguir. Por ahora, no existirían vuelos alternativos disponibles para concretar el traslado a El Salvador, y el vuelo cancelado estaría siendo reagendado recién para el 30 de enero, fecha que no resultaría viable debido a la apretada agenda de la comitiva.

En el viaje acompañaban a Kast la futura primera dama María Pía Adriazola y la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, lo que también dificulta una reprogramación en el corto plazo.

La agenda en El Salvador incluía una reunión con el presidente Nayib Bukele, además de un posterior encuentro con el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino. Asimismo, Kast tenía previsto participar en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

Por el momento, todas estas actividades permanecen en suspenso, a la espera de una definición por parte del equipo del Presidente electo respecto de la continuidad de la gira.