Consejo vecinal de teatro de Barrio Yungay acusa incumplimientos por parte de Municipalidad de Santiago

Mediante una declaración pública, a fecha del 23 de enero, el Consejo Vecinal Teatro Comunitario Novedades manifestó su malestar respecto a la gestión realizada por Cordesan, institución que es dependiente de la Municipalidad de Santiago. El comunicado se da bajo la desvinculación reciente de equipo técnico de sonido e iluminación, destacando el consejo que “esta acción vulnera lo estipulado en el contrato de cogestión y afecta a uno de los soportes fundamentales para el funcionamiento del teatro”.

Manifiestan además, que desde marzo de 2025, Cordesan lleva una serie de incumplimientos de compromisos con el teatro, entre ellos se incluye el no pago de servicios básicos y reparaciones del inmueble. Pese a estas dificultades, “producto del esfuerzo del Consejo Vecinal, del equipo técnico y de la comunidad, el espacio ha seguido funcionando con relativa estabilidad”, aclaran en el comunicado.

Dentro de las exigencias del consejo a las autoridades de Santiago están: la continuidad del modelo de co-gestión del teatro, incluyendo a la Municipalidad de Santiago y a la comunidad organizada, la garantía de operación técnica del teatro, la resolución del proceso de recepción final del inmueble como condición jurídica habilitante para su uso regular.

Demandan además, la reparación del techo, la regularización del servicio de aseo y mantención básica y por último, la definición de un mecanismo de coordinación transitoria, que permita dar seguimiento al proceso de traspaso del espacio de Cordesan a la municipalidad, evitando interrupciones en el funcionamiento del teatro.

La gestión del teatro opera bajo responsabilidades compartidas. Según los vecinos, Cordesan es responsable del resguardo del recinto con condiciones mínimas de funcionamiento y mantención, a través de una asignación directa de recursos y contratación de personal.

Por su parte, el Consejo Vecinal se encarga de generar la programación que garantiza “un diálogo respetuoso y una participación colaborativa entre vecinos, artistas y organizaciones sociales, quienes responde a un llamado colectivo semestral y presencial”, además de la mantención y recuperación de los espacios deteriorados por el abandono y el paso del tiempo.

El Teatro Comunitario Novedades es dependiente de la Municipalidad de Santiago, a través de Cordesan desde octubre de 2023. Por parte del Consejo Vecinal afirman que estas dos instituciones, “han expresado su intención de modificar la administración del espacio, traspasando su funcionamiento íntegro a la Municipalidad y posiblemente removiendo al Consejo Vecinal de sus funciones”.

El consejo de vecinos se hace cargo de la recuperación del teatro del de Barrio Yungay desde 2022.

Este espacio patrimonial opera bajo un modelo de gestión comunitaria, inclusiva y abierta a las vecinas y vecinos, artistas y organizaciones sociales. Alberga en promedio alrededor de 100 actividades mensuales, además de contar con una capacidad de entre 500 y 600 personas.