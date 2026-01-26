Fiscal Wittwer sobre Ángela Vivanco: "Es la persona más importante" del caso Muñeca Bielorrusa

Tras varios meses de expectación, este lunes en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se formalizó a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

La también exvocera del máximo tribunal es la protagonista del caso Muñeca Bielorrusa: indagatoria judicial que investiga el presunto pago de coimas para que Vivanco favoreciera a la empresa bielorrusa Belaz Movitec, en un litigio con Codelco.

En concreto, lo que se le imputa a la exjueza son tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos, por los que la Fiscalía ya pidió la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante la primera jornada de formalización la voz del Ministerio Público fue representada por los fiscales de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer y Marcos Muñoz.

Estos últimos, apuntaron al vínculo de amistad entre Vivanco y los abogados de la empresa bielorrusa -Mario Vargas y Eduardo Lagos-; al especial interés y atención que mostró Vivanco por la causa mientras se tramitaba; y al rol que jugó su esposo, Gonzalo Migueles, quien habría sido el intermediario entre ella y quienes pagaron la coima.

A la salida de la audiencia, la fiscal Wittwer explicó que la prisión preventiva fue solicitada atendiendo a que la libertad de Vivanco podría ser un peligro para el éxito de la investigación y también, un peligro para la seguridad de la sociedad.

“Esto principalmente y fundado en el carácter de los delitos, la gravedad de los delitos, la pena asignada a los delitos, considerando que son cometidos por una jueza, una ministra del máximo tribunal de justicia del país. Eso es especialmente grave”, estimó Wittwer.

La fiscal regional de Los Lagos no descartó que se produzcan nuevas formalizaciones en el marco del caso. No obstante, recalcó: “Lo que importa en este minuto para nosotros como Fiscalía, es que hemos formalizado a la persona que en nuestro concepto es el vértice, la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos comprometidos”.

“Es la persona respecto de quien resulta más reprochable, además, sus conductas y eso es lo importante para nosotros el día de hoy”, insistió.

La defensa de Vivanco fue asumida por el abogado Jorge Valladares, quien durante la primera parte de la audiencia cuestionó la detención de la exministra. El defensor sostuvo que tal medida -concretada la noche del domingo por efectivos de Carabineros- no era necesaria, teniendo en cuenta la disponibilidad de Vivanco a colaborar con la investigación.

Además, Valladares aludió a la avanzada edad de su defendida (63 años) y a problemas de salud vinculados a un cáncer, ya en remisión. “Para nosotros es una medida desproporcionada e innecesaria. Ángela Vivanco ha estado disponible en distintos actos del procedimiento, incluso cuadernos administrativos en los que ha comparecido voluntariamente a declarar y ha estado perfectamente y permanentemente disponible en cada una de las situaciones que se han dispuesto”, aseguró.

El abogado también tuvo duras críticas para los argumentos de la Fiscalía, que calificó de “bastante débiles”, “efectistas” y “revestidos de una suerte de moral social”.

“Nosotros creemos que no son constitutivos de delitos los hechos que se están proponiendo y vislumbramos que los antecedentes que se han aportado tampoco se encadenan de una manera lógica y razonable como para hacer una convicción”, acusó.

Ángela Vivanco quedó detenida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, lugar donde permanecerá al menos hasta el viernes, día en que se espera culmine la audiencia de formalización.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.