Gobierno y equipo de Kast coordinan traspaso ordenado enfocado en la catástrofe de los incendios en el sur

En el Palacio de La Moneda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, encabezó este lunes una reunión de coordinación con Claudio Alvarado (UDI), futuro ministro del Interior del presidente electo José Antonio Kast, con el objetivo de asegurar un traspaso de gobierno ordenado, transparente y continuo, especialmente en materias críticas como la gestión de emergencias.

Tras el encuentro, Elizalde destacó la importancia de la continuidad institucional, subrayando que “Chile tiene fortaleza institucional e independientemente del resultado electoral siempre hay que respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas, pero el Estado de Chile es permanente”.

El secretario de Estado explicó que el proceso de traspaso contempla la entrega de información detallada y sistematizada a través de una plataforma digital, además de reuniones bilaterales durante febrero. “Es muy importante que las nuevas autoridades cuenten desde el primer día con toda la información necesaria para llevar adelante su trabajo”, afirmó.

Según precisó, los antecedentes incluirán información sobre gestión de personas, situación financiera y presupuestaria, contratos vigentes, procesos judiciales, auditorías y mecanismos de transparencia, replicando el modelo utilizado en traspasos presidenciales anteriores.

En la misma línea, Elizalde señaló que también se abordaron temas urgentes como la coordinación frente a los incendios forestales que afectan al centro sur del país. “Eso requiere una mirada que transciende el mandato del actual gobierno, y es necesario tener todas las coordinaciones para que la respuesta del Estado sea la mejor y con la mayor celeridad posible”, indicó.

Por su parte, Claudio Alvarado valoró el encuentro y la disposición del actual ministro y su equipo. “Hemos tenido una fructífera reunión en donde hemos puesto los puntos y las materias sobre cómo nos vamos a relacionar para este traspaso administrativo del gobierno”, señaló.

El futuro ministro del Interior enfatizó que “el Estado debe seguir funcionando, y para eso es sumamente importante que el traspaso de información sea oportuno y lo más abierto posible”, agregando que se acordó sostener reuniones específicas sobre emergencias, las que serán una de las prioridades del próximo gobierno a partir del 11 de marzo.

Respecto al calendario, Elizalde informó que la información estará actualizada al 31 de enero, mientras que las reuniones bilaterales se desarrollarán durante febrero, con actualizaciones que se extenderán hasta el 10 de marzo.

Finalmente, al ser consultado por la eventual residencia del presidente electo al interior de La Moneda, Alvarado aclaró que se trata de una materia que “está viendo el propio presidente con equipos técnicos” y que no formó parte de la reunión sostenida este lunes.

Cruce por nombramiento de la futura ministra de Seguridad

En paralelo al inicio del proceso de traspaso de gobierno, el futuro ministro del Interior respondió a las críticas surgidas desde el oficialismo por el nombramiento de la exfiscal Trinidad Steinert como futura ministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast.

Los cuestionamientos se originaron luego de que la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, señalara en entrevista con La Tercera que las conversaciones entre Steinert y el presidente electo se venían dando “desde hace un buen tiempo”, lo que fue calificado como un hecho grave por sectores oficialistas.

Al respecto, Alvarado descartó cualquier irregularidad y defendió el proceso. “Para nombrar a una persona en un cargo, es obvio que previamente hay que tener el consentimiento de esa persona. Y esta comunicación no tiene nada de extraño, nada de raro”, sostuvo.

El futuro jefe de Interior precisó que los contactos se produjeron poco antes de que la exfiscal aceptara formalmente integrarse al nuevo gobierno. “Se produjo pocas horas antes en que ella tomara la decisión de colaborar en el gobierno del presidente Kast”, afirmó, relativizando la polémica por los tiempos.

En esa línea, agregó que “no tiene ninguna lógica ni sentido hablar si fue una hora antes, una hora después, un minuto antes o un minuto después”, enfatizando que lo relevante es la trayectoria de Steinert. “Tenemos una ministra de Seguridad que es un lujo para el país, que tiene conocimiento y que da tranquilidad a la ciudadanía”, remarcó.

Desde el Ejecutivo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, evitó profundizar en la controversia y recalcó que se trata de una definición que corresponde aclarar al próximo gobierno: “Entiendo que hay un interés en la opinión pública y un interés periodístico sobre esta materia, pero corresponde al gobierno entrante aclarar cuál es la versión final respecto a este nombramiento y no al Ejecutivo”.