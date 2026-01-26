Kaiser fija regla para nacional libertarios en gobierno de Kast: cargos "políticamente expuestos" deben abandonar el partido

El diputado y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a los futuros nombramientos de subsecretarios, embajadores, entre otros cargos políticos, del futuro gobierno de José Antonio Kast. Debido a que la colectividad no formará parte de la administración entrante, el timonel libertario sostuvo que si alguno de sus militante acepta algún cargo “políticamente expuesto” deberá “abandonar la militancia”.

En un punto de prensa junto a su Directiva Nacional y parlamentarios de la tienda, el también excandidato presidencial del PNL sostuvo que “si un militante del partido decide estar en un cargo políticamente expuesto, y que lo compromete, entonces debe abandonar la militancia”.

Sin embargo, aclaró que quienes asuman cargos que no los expongan públicamente, no serían expulsados. “No estamos dispuestos ni tampoco tenemos la intención de fracturar o censurar las carreras de nacionales libertarios que quieran hacer un aporte al Ejecutivo, desde cuadros técnicos o desde posiciones que no tomen decisiones de política pública”, señaló Kaiser.

“Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a que nuestra militancia aporte sus capacidades desde los distintos estamentos estatales. Sin embargo, hay cierto tipo de cargos que comprometen al partido como un todo y en esos cargos, debido a los fracasos de las conversaciones con la Oficina del Presidente Electo (OPE), nosotros no podemos participar”, explicó.

Kaiser expuso que desde la decisión de los nacionales libertarios de restarse del gabinete de José Antonio, no se ha comunicado con la OPE.

Respecto al ofrecimiento de Kast de que el secretario general del partido, Juan Antonio Urzua, asumiera como ministro de Minería, Kaiser declaró: “Como partido éramos partidarios de eliminar ese ministerio, creemos que hay demasiados (…) Respetamos la decisión del presidente de la república de no querer integrarnos en su gobierno en un nivel relevante. Nosotros mantenemos nuestra autonomía política”.

Exfiscal Steinert

Tras las declaraciones de la futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, sobre las conversaciones con la exfiscal Trinidad Steinert a la par que ejercía como funcionaria del Ministerio Público, Johannes Kaiser defendió esta acción argumentando que “contactaron a alguien que tiene experiencia en el combate contra el crimen organizado”.

El líder de los nacionales libertarios, cree que la exfiscal regional de Tarapacá es fuerte ante las críticas. “Si no le tuvo miedo al Tren de Aragua, tampoco se lo va a tener a quienes le abrieron la frontera a la organización criminal”, defendió el timonel.