Lagos Weber cuestiona diseño del gabinete de Kast y advierte riesgos políticos por falta de anclaje partidario

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido por la Democracia por la Región de Valparaíso e integrante de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, realizó un extenso análisis crítico sobre la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, el futuro escenario de oposición y las tensiones políticas abiertas tras la discusión de la Ley Naín-Retamal. A su juicio, el nuevo gobierno enfrenta flancos relevantes tanto en su diseño ministerial como en la relación con los partidos y en la capacidad de administrar políticamente el nuevo ciclo que comienza el 11 de marzo.

Para Lagos Weber, uno de los aspectos más llamativos del gabinete anunciado por Kast es la relación que establece con las estructuras partidarias del propio sector. En esa línea, afirmó que Chile Vamos aparece “completamente subrepresentado”, pese a que cuenta con cuadros con experiencia en la administración del Estado.

“Creo que hay cuadros que tienen cierta experiencia a la hora de administrar, a la hora de tomar decisiones, entienden cómo funciona el aparato del Estado y cómo es la política en un sistema como el nuestro: una democracia nivelada, representativa, con un fuerte presidencialismo, pero donde el Parlamento tiene algo que decir”, señaló.

Desde su perspectiva, la debilidad del respaldo partidario puede traducirse en una fragilidad política de los ministros. “Ministros, comillas, sin un respaldo directo partidario, a veces son personas que están en su función muy expuestas a que el único sustento que puedan tener, al final del día, sea el apoyo presidencial”, advirtió.

En el plano económico, Lagos Weber fue especialmente crítico de las definiciones anunciadas. “Esto va a ser un gobierno de derecha”, dijo, apuntando a propuestas como la rebaja del impuesto de primera categoría y la desregulación.

A su juicio, dichas medidas carecen de matices relevantes. “No dice que va a desregular con un criterio de sustentabilidad en el crecimiento” y agregó que tampoco se explicita cómo se compensará la menor recaudación fiscal. “Nunca veo la palabra ‘compensados’. Ya ni siquiera le agregan la muletilla de que será compensado a través del crecimiento económico”, remarcó.

Respecto de la diversidad del gabinete, con la inclusión de Ximena Rincón y Jaime Campos, el parlamentario fue categórico: “Hay nombres que vienen de otros lugares, cada uno arrastra consigo su trayectoria, pero eso no significa que eso lo haga más plural. Con todo cariño, no es así. Yo no lo veo así, punto”.

En ese contexto, rechazó la idea de un “gobierno de unidad nacional”. “Un gobierno de unidad nacional es un gobierno en que todos están representados”, recordó, citando como ejemplo el caso de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. “Aquí no es un gobierno de unidad nacional, es un gobierno de José Antonio Kast, que invita a participar a personas a título individual”, sostuvo.

Lagos Weber también se refirió al concepto de “gobierno de emergencia nacional”, señalando que los diagnósticos catastrofistas no se condicen con la realidad. “Hay desafíos muy serios, pero no hay crisis”, afirmó, llamando a “ser más cautos en los adjetivos”.

En cuanto al escenario político que se abre para el oficialismo saliente, el senador abordó las tensiones derivadas de la Ley Naín-Retamal. A su juicio, la reacción de sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista significó un retroceso: “Fue casi como volver al cuadrado número uno”, señaló, comparándolo con “volver a la funa”. Lagos Weber recordó que se trató de una ley impulsada por el propio Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Cuando uno administra en coalición, uno tiene que ser solidario de los resultados”, planteó, aunque reconoció que el momento político ha cambiado y que ahora las decisiones deben pensarse en función del gobierno entrante. En ese escenario, anticipó que a partir de marzo habrá “dos oposiciones”, pero dejó abierta la pregunta sobre si ese quiebre es estructural o si la experiencia de cuatro años de administración conjunta puede “sembrar algo”.

“Yo soy de los que quieren creer que se puede generar algo”, aseguró, advirtiendo que la falta de cooperación podría derivar en una competencia permanente dentro de la oposición.