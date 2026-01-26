Mauricio Daza: Angela Vivanco actuó movida por su "plena convicción de impunidad"

La detención de la exministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, marcó un hito judicial sin precedentes. Este lunes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago inició su audiencia de control de detención y formalización, donde la Fiscalía Regional de Los Lagos la acusa de tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos, en el marco de la trama “Muñeca Bielorrusa” del caso Audios.

La aprehensión de la exjueza, efectuada por Carabineros en su domicilio de Las Condes, se produjo tras la autorización de la misma Corte Suprema, que admitió la querella de capítulos presentada por la fiscal Carmen Gloria Wittwer, quien ahora solicita prisión preventiva.

En medio de este proceso de alta complejidad, que ha puesto sobre la mesa una presunta corrupción al interior del máximo tribunal del Poder Judicial, el abogado Mauricio Daza conversó en la primera edición de Radioanálisis sobre su perspectiva del caso. El experto analizó las implicancias legales de la causa, la estrategia de defensa de la exministra y el trasfondo institucional que, a su juicio, permitió que estos hechos ocurrieran.

Daza no solo desmenuza los aspectos procesales de la formalización, sino que también emite un duro diagnóstico sobre una “cultura de impunidad” y evalúa si este caso podría, finalmente, marcar un punto de quiebre en la historia de la corrupción de altos cargos en Chile.

– ¿Se sorprendió con la detención de la exministra?

No tanto, era evidente en que Ángela Vivanco iba a ser formalizada en el caso de la trama Bielorrusa, ya que se había solicitado una querella de capítulo, que es una autorización que se requiere para los efectos de perseguir criminalmente a un juez. Cuando se le están imputando actos ilícitos que ha concretado en el ejercicio de su cargo. La Corte de Apelaciones y la Corte Suprema dieron el visto bueno. El método que ocupó la Fiscalía fue, más que citar a la persona a una audiencia de formalización, el Ministerio Público la toma detenida. Esto implica legalmente que, al otro día, deben controlar la legalidad de la detención y la formalizan, después de eso, se pueden solicitar medidas preventivas.

– Ángela Vivanco ha hecho una defensa bastante enfática respecto a su inocencia. ¿Qué le ha parecido la estrategia que está adoptando junto a sus abogados?

La defensa no se condice con los antecedentes de la causa y con las múltiples revisiones que se han generado a partir de recursos solicitados por las distintas personas involucradas en los tribunales de justicia, que no solamente confirma la existencia del delito, sino la participación de estas personas. Cuando se tratan de delitos cometidos en ejercicio de una función jurisdiccional, o sea que sea juez, se requiere una autorización previa.

Evidente tenía que salir diciendo algo, porque si tu tienes a las personas que son coimputadas en prisión preventiva y arresto domiciliario total y están hablando, el panorama para ella era complicado. Debía salir en una pobre defensa jurídica y campaña comunicacional, los antecedentes son claros y esto es de máxima gravedad. Debe ser de los hechos de corrupción judicial más graves de la historia de la república de Chile.

El ver a una exministra de la Corte Suprema, vocera del máximo tribunal de la república, saliendo esposada rodeada de personal policial, para ser detenido y enfrentar cargos por haber recibido coimas a cambio de fallos, eso es inédito. Esto no es solamente para castigar a Vivanco, sino es para mandar una señal a los jueces, de que no es negocio ser coimero y corrupto.

El problema es que se observa un doble estándar, cuando existen imputaciones a personas que forman parte de la mano política o económica de Chile.

– ¿Cómo ve el rol que ha jugado Fiscalía en este caso?

Acá lo importante son los antecedentes, y hasta el momento, demuestran que Vivanco ha estado recibiendo beneficios por parte de los abogados para que su causa sea más favorable. Incluso uno de los recursos presentados por los defensores de Belaz Movitec, en el contexto del conflicto con Codelco, habría sido ingresado desde la casa de la ministra. Claro que es importante que el Ministerio Público haga bien su trabajo pero, al menos en esta fase, han existido múltiples antecedentes que han sido objetos de múltiples análisis.

– ¿Ve factible que se produzcan redes de protección en este caso?

Es 100% factible. Hay redes que están operativas, muy dañadas eso sí. Si nosotros analizamos la historia de este país, existe una cultura institucional de impunidad respecto a los delitos graves de corrupción cometidos por altas autoridades. No tiene que ver solamente con el sobornar a un juez, que es algo bastante excepcional, sino que tiene que ver con una cultura. Cuanto tienes de imputado a un senador o un ministro, se le trata muy distinto frente a otros funcionarios públicos.

Eso puede cambiar, y espero que precisamente lo haga. Esa es la tensión que ocurre con Ángela Vivanco y con el caso Audios y Muñeca Bielorrusa. También se dio con los casos SQM y Penta, que se resolvió con lo tradicional, la impunidad. Espero que en este caso, la resolución sea distinta, con prescindencia de la posición política o de poder económico y político. Es necesario que se mande una señal.

Es tan grotesco lo que hizo Ángela Vivanco que la única explicación que uno tiene de que ella haya hecho esto, era porque tenía una plena convicción de impunidad, porque pensaba que esto jamás podía ocurrir.