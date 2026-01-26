Ministro Boccardo por futuro de la reforma de pensiones y las 40 horas: “No es opcional implementar las leyes”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, se refirió a la agenda laboral del Ejecutivo y los desafíos que van a quedar pendientes para el próximo gobierno, como la continuidad de la implementación de la reforma de pensiones, las 40 horas y la tramitación de la ley de negociación colectiva multinivel.

“Lo primero es que las leyes ya están aprobadas y, por lo tanto, para ninguna autoridad, ni las que estamos ni las entrantes, es opcional llevar adelante e implementar las leyes”, señaló el jefe de cartera sobre el futuro de la reforma previsional en la administración de José Antonio Kast.

Aseguró que tanto el Ejecutivo como el Congreso pueden proponer cambios a las normativas, sin embargo destacó que las 40 horas y pensiones son los proyectos del Gobierno con mayor valoración ciudadana. “Creo que la sociedad chilena ya zanjó un debate respecto a la importancia de reducir la jornada laboral, de tener un salario mínimo como el que tenemos o bien, lo importante que era la reforma de pensiones. En ese sentido, lo que le corresponde a cualquier autoridad es implementar las leyes que están en desarrollo”, dijo.

Para el ministro, la agenda laboral del Gobierno fue clave también posterior a las protestas de 2019. “Una de las bases de lo que fue el estallido social tenía que ver con muchas de estas reformas y demandas laborales, salarios, pensiones, pagos en salud, jornadas muy extensas, falta de conciliación. Por ello, la agenda que impulsamos no solamente era laboral en términos del Código del Trabajo o de los sindicatos, sino que yo estoy convencido que ayudó muchísimo a restablecer cierto clima de cohesión, cierto clima de ordenamiento, cierto clima en donde los trabajadores vuelven a ver que trabajar tiene frutos, que rinde salarios, que permite ciertas mejoras de vida”, indicó.

En línea con lo anterior, Boccardo enfatizó: “Este fue un gobierno que llevó todos los proyectos de ley con diálogo con los trabajadores, en algunos casos también con los empleadores, en otros no, como fue la negociación multinivel donde se restaron de los acuerdos, pero creo que mantener el diálogo social es relevante. Nunca hay que olvidar que la contraparte fundamental del Ministerio del Trabajo son los trabajadores organizados o los sindicatos”.

Respecto al estudio sobre el proyecto de negociación colectiva multinivel que la Sofofa encargó al ministro del Trabajo entrante, Tomás Rau, en el que se critica duramente la iniciativa, el actual titular de la cartera afirmó: “Entiendo que ese estudio se hizo antes de conocer el proyecto de ley del Gobierno, pero son las próximas autoridades a las que les corresponde decidir dónde van a estar los énfasis de la política pública. Sí creo que la sociedad chilena zanjó de muy buena manera estos pisos en pensiones, en jornadas y en salarios, creo que sería importante establecerlos como pisos para las futuras administraciones”.

“Lo segundo y que lo he señalado con mucha fuerza, el diálogo social con las contrapartes sindicales se debe mantener. Eso es clave en cualquier gobierno, no solamente en este y eso ayuda a que ese diálogo vaya procesando las diferencias que se pueden expresar en el Congreso, en otras instancias. Yo esperaría al menos que pudiéramos aportar con esa experiencia que tuvimos como Gobierno a las próximas autoridades”, fundamentó Boccardo.

Negociación colectiva multinivel

Ya inició la tramitación del proyecto de ley de negociación colectiva multinivel del Gobierno y ha sido ampliamente criticado por los empresarios, quienes sostienen que va en contrasentido de la creación de empleo. La economista Cecilia Cifuentes, en una columna de opinión en el DF, incluso calificó el proyecto de “nefasto saludo a la bandera”.

Por su parte, el ministro Boccardo aseguró que el objetivo de la agenda laboral de la administración saliente ha sido “valorizar el trabajo” y “poner pisos mínimos”. “Y uno de los elementos que estaba pendiente era reconocer el valor y el aporte que tienen las organizaciones sindicales, no solamente para representar y defender los derechos de los trabajadores, sino que el aporte que realizan en materia económica, en materia social, en materia cultural, por lo que entendíamos que este programa no se completaba sin iniciar un debate respecto a negociación multinivel”, indicó.

Explicó que el proyecto releva que “los trabajadores organizados a nivel sectorial tengan herramientas para discutir sus condiciones laborales”, pero “también propone herramientas para que los trabajadores y los empleados discutan de productividad. Nosotros creemos que no son contrapuestos, discutir sobre productividad y sobre relaciones laborales y sobre mejores salarios va de la mano”.

“Aquí siempre se dice ‘primero que haya productividad y después que mejoren los salarios’, pero cuando proponemos una herramienta que permita discutir productividad y salarios resulta que va contra los objetivos potenciales o aparentes del país. Yo lamento que las opiniones sobre el proyecto hayan empezado antes que se conociera el propio proyecto, o sea, hubo un rechazo al proyecto antes que se enviara”, cuestionó el titular de Trabajo.

Asimismo, Boccardo afirmó que esta discusión le recuerda al debate de las 40 horas: “Cuando el año 2017 se inició esa discusión se planteó que esto iba a generar problemas de desempleo, que iba a generar problemas de productividad y hoy día el país avanza en 40 horas y nadie discute que esto fue una buena política pública”.

El jefe de cartera sostuvo que hay proyectos que toman tiempo, pero se debe iniciar el debate. “Hay que decirlo, ningún gobierno había presentado un proyecto de ley que reformara y que planteara una negociación multinivel. Yo creería que, sobre todo el mundo empresarial, mirara lo que está ocurriendo en otros países desarrollados, lo que pasa en la OCDE. No nos puede gustar la OCDE solamente cuando estamos discutiendo sobre impuestos, pero no cuando estamos discutiendo de negociación multinivel”, aseveró.