Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 3 de Mayo de 2026


Muñeca Bielorrusa: Fiscalía pide prisión preventiva para Ángela Vivanco

La audiencia de control de detención y formalización de la exjueza de la Corte Suprema comenzó con una petición de la defensa: que se suspendiera la detención por problemas de salud de la acusada. Pero el tribunal no accedió a la solicitud.

La audiencia de control de detención y formalización de la exjueza de la Corte Suprema comenzó con una petición de la defensa: que se suspendiera la detención por problemas de salud de la acusada. Pero el tribunal no accedió a la solicitud.

JusticiaNacional

Este lunes, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, comenzó la audiencia de control de detención y formalización de la exministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por los delitos de cohecho y lavado de activos, relacionados con la trama Muñeca Bielorrusa del caso Audios.

La exjueza del máximo tribunal fue detenida la noche del domingo por efectivos de Carabineros en su casa de la comuna de Las Condes, luego de que la Fiscalía Regional de Los Lagos tramitara una orden de aprehensión en su contra.

La detención se hizo efectiva tras un fallo de la misma Suprema, que el pasado viernes declaró admisible la querella de capítulos presentada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, habilitando al Ministerio Público para avanzar en diligencias. Así, considerando la gravedad de los hechos, la Fiscalía pidió al tribunal la medida cautelar de prisión preventiva para Vivanco.

La audiencia comenzó pasadas las 12 del día, con la intervención del abogado de la exministra Jorge Valladares. El defensor pidió interrumpir la detención, argumentando que para que Vivanco asistiera a la audiencia de formalización no era necesaria tal medida. Además, apuntó a su edad (63 años) y a problemas de salud vinculados a un cáncer en remisión.

El 7° Juzgado de Garantía, sin embargo, no accedió al requerimiento y procedió a la formalización.

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