Pese a expresar "preocupación": Colegio de Profesores se declara "disponible a dialogar" con la nueva ministra de Educación

A menos de dos meses del cambio de Gobierno, hay debates abiertos en materia de educación que tienen dividida a la clase política, como la situación de los denominados liceos emblemáticos, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y la desmunicipalización. Desde ese punto de vista, el presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, hizo una evaluación de la agenda que impulsó esta administración, las materias pendientes y miró a las próximas autoridades.

Para el dirigente, hay iniciativas que aún están inconclusas con esta administración que son clave para el magisterio, como el proyecto de titularidad docente, el de convivencia escolar y el que fortalece el sistema de educación pública. El desafío está en que queda solo una semana de trabajo en el Congreso antes del receso. “Ha sido lenta la tramitación, mucho más lenta de lo que hubiésemos querido y lo que se necesita”, afirmó Aguilar.

“Hay cuestiones que reconocemos que se consiguieron, como la reparación a la deuda histórica (…) pero también hubo compromisos incumplidos. Hay una evaluación todavía pendiente, depende mucho de estos proyectos que tienen que salir o no salir esta semana y que para nosotros son bien importantes, bien decisivos”, agregó.

¿El Gobierno cumplió?

A pesar de que hay temas pendientes, el presidente del magisterio hizo un análisis de estos cuatro años y cuestionó que “el primer eslogan con que comenzó el Gobierno su gestión en educación fue ‘cambiaremos el paradigma de la educación chilena'”.

“Eso fue lo que partió señalando el ministro de la época, (Marco Antonio) Ávila y obviamente estuvimos a años luz de eso. Aquí no cambió ni cercanamente el paradigma de la educación chilena, esas reformas profundas al sistema, la concepción educacional, no ocurrieron”, lamentó.

De todas formas, Aguilar aseguró que con la llegada del ministro Nicolás Cataldo se “dinamizó” la agenda educacional, con eso se pudo avanzar en lo que para él es el logro más significativo en la materia, que es el pago de la deuda histórica.

“Estaba incumplido el compromiso de la deuda histórica, se veía bien complicado. Yo creo que logramos dinamizar eso, reactivar esa promesa y finalmente se logra esta reparación que fue bastante parcial, pero al menos hubo un reconocimiento del Estado y el compromiso de tener un bono reparatorio se cumplió, de hecho se está pagando. Ese es el logro más significativo que uno puede apreciar”, afirmó.

Respecto a qué frenó avances, el dirigente apuntó a un plan y recursos que se restringieron. “Creo que hubo un ministro que intentó impulsar cosas, pero que estuvo bastante limitado en las prioridades dentro del Gobierno. En ese sentido, creo que en la Dirección de Presupuestos (Dipres) tuvo siempre mucha oposición en los temas de educación y ahí hubo un problema importante. Una Dipres que se pareció mucho a las anteriores, que más bien limitan lo social, que le ponen obstáculos a los cambios sociales”, acusó.

Relación con el gobierno de José Antonio Kast

En la próxima administración la titular de Educación será María Paz Arzola, quien es ingeniera comercial e investigadora del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, reconocida por su apuesta de volver a la selección en la educación y su oposición a la desmunicipalización. Todo en la línea del propio presidente electo, José Antonio Kast, considerando que fue Arzola una de las principales impulsoras del programa del republicano en la materia.

“Evidentemente hay temas que resultan preocupantes. Nosotros esperamos que, independiente que hay temáticas que nos alertan, como el tema con la educación pública, el de las lógicas de mercado en la educación, que aunque se ha avanzado muy poco en irlas sacando, esos pocos avances creemos que no deberían perderse. El tema de los derechos laborales, que son cuestiones en las que tenemos preocupaciones”, analizó Aguilar mirando al 11 de marzo.

Sin embargo, señaló: “Nosotros vamos a estar disponibles a dialogar con la nueva ministra, de ninguna manera vamos a estar en una postura cerrada, nosotros queremos conversar con ellos, plantearle las inquietudes que el magisterio tiene y un montón de temas que creemos no están resueltos. Esperamos que en esa disposición de diálogo efectivamente se pueda avanzar”.

Específicamente sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE), que la próxima administración busca terminar, el presidente del magisterio reconoció que el mecanismo ha tenido problemas y “son cuestiones que hay que revisar”, pero se mostró contrario a ponerle fin.

“No nos parece que sería oportuno ni adecuado volver al sistema anterior que corría mucho pituto, no había criterios claros, era un sistema bastante injusto. La forma de decidir quiénes quedan tiene que ser con criterios no discriminatorios, objetivos, transparentes y claros, eso no existía antes de la ley de admisión”, indicó.

En otras materias pendientes, Aguilar puso énfasis en el sistema de financiamiento de la educación pública. “Está absolutamente en crisis, ese era un compromiso de este Gobierno y eso no se cumplió. Más allá de que se trata de un gobierno (el de José Antonio Kast) que no tiene, digamos, una prioridad hacia la educación pública, aparentemente, nosotros creemos que el sistema de financiamiento tiene que cambiarse y está haciendo crisis”, afirmó.

“Cualquiera sea el gobierno, de derecha o izquierda, tiene que abordarlo, la educación pública no puede seguir financiándose por presupuestos inestables. Tiene que tener presupuestos basales, ese creemos que es un tema importante”, complementó.