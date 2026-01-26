Sedini recibe respaldo de Alvarado y Kaiser tras revelar contactos previos con la exfiscal Steinert

Una declaración de la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, abrió un flanco de críticas y reacciones cruzadas en torno al nombramiento de la exfiscal Trinidad Steinert como ministra de Seguridad del próximo gobierno de José Antonio Kast.

La polémica se originó luego de que Sedini revelara en una entrevista con La Tercera que las conversaciones entre Steinert y el presidente electo se venían dando “desde hace un buen tiempo”, lo que fue calificado como un hecho grave por sectores del oficialismo.

Frente a las críticas, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió en defensa del proceso de designación. Descartó cualquier irregularidad y argumentó que es lógico buscar el consentimiento previo de una persona para un cargo.

“Para nombrar a una persona en un cargo, es obvio que previamente hay que tener el consentimiento de esa persona. Y esta comunicación no tiene nada de extraño, nada de raro”, sostuvo Alvarado.

Además, precisó que los contactos se produjeron “pocas horas antes” de que Steinert aceptara formalmente integrarse al gobierno, y enfatizó que lo relevante es su trayectoria: “Tenemos una ministra de Seguridad que es un lujo para el país”.

Desde el oficialismo, la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) advirtió que el episodio “genera desconfianza” y consideró que las palabras de Sedini “abrieron un nuevo flanco”. Tohá señaló que si los contactos ocurrieron cuando Kast era aún candidato, y no presidente electo, la situación “entraría en un terreno distinto”, al implicar a “una fiscal activa relacionándose con una postura particular”.

En contraste, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, defendió el acercamiento. Sostuvo que se contactó a “alguien que tiene experiencia en el combate contra el crimen organizado” y, en apoyo a Steinert, afirmó: “Si no le tuvo miedo al Tren de Aragua, tampoco se lo va a tener a quienes le abrieron la frontera a la organización criminal”.

Mientras tanto, desde el actual Ejecutivo, la ministra vocera Camila Vallejo optó por no profundizar en la controversia, recalcando que “corresponde al gobierno entrante aclarar cuál es la versión final respecto a este nombramiento”.

La discusión queda instalada a días del cambio de mando, con el gobierno saliente pidiendo transparencia y el equipo entrante defendiendo la normalidad del procedimiento y el perfil de su futura ministra de Seguridad.