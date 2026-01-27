Irán: ¿qué opciones tiene Estados Unidos en caso de intervención militar?

El portaaviones Abraham Lincoln y su escolta llegaron al Oriente Medio, según anunció el lunes 26 de enero el ejército estadounidense, que refuerza así su presencia en la región en un momento de fuertes tensiones con Irán. Donald Trump aseguró la semana pasada que una “armada” estadounidense se dirigía hacia el Golfo y que Washington vigilaba de cerca a Irán, donde el Gobierno ha reprimido sangrientamente las manifestaciones a gran escala.

Atacar Irán requeriría combinar los medios de la Fuerza Aérea y los de la Armada, como en el ataque de junio de 2025 contra las infraestructuras nucleares. El inicio de la ofensiva podría ser competencia de la Fuerza Aérea con sus bombarderos furtivos B2.

El objetivo sería entonces eliminar los radares y la defensa tierra-aire iraní, ya muy castigados por anteriores ataques israelíes. A continuación, una vez conseguida la superioridad aérea, la flota estadounidense desde el mar de Arabia debería lanzar sus salvas de misiles de crucero Tomahawk. En la zona, cinco destructores estadounidenses están equipados con ellos.

Dado que los misiles tienen un alcance de 1.500 kilómetros, los buques estadounidenses presentes en el Mediterráneo oriental también podrían apuntar a Teherán. Los cazas embarcados solo intervendrían en último lugar; queda por saber cuál es su objetivo: un ataque limitado de decapitación del régimen o una campaña más amplia.

Por su parte, los iraníes sin duda pondrían todas sus fuerzas en la batalla. Si bien su flota de superficie no supone una amenaza real, cuentan con tres submarinos de origen ruso de la clase Kilo y una flota de minisubmarinos que podrían obligar al portaaviones estadounidense a no acercarse demasiado a la costa.

Irán también podría minar el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del consumo mundial de petróleo.