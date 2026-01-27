Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 4 de Mayo de 2026


José Antonio Kast anunciará a delegados el viernes y a subsecretarios la próxima semana

El Mandatario electo tiene previsto viajar a Panamá para participar en el Foro Económico e Internacional de América Latina y el Caribe, además de sostener reuniones bilaterales con otros Presidentes.

El Mandatario electo tiene previsto viajar a Panamá para participar en el Foro Económico e Internacional de América Latina y el Caribe, además de sostener reuniones bilaterales con otros Presidentes.

Política

La agenda internacional del Presidente electo José Antonio Kast sufrió un tropiezo tras la cancelación de su vuelo a El Salvador. El viaje, que debía realizarse desde República Dominicana con escala en Miami, se suspendió por las malas condiciones meteorológicas en Estados Unidos.

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconoció que el itinerario está en revisión: “Las contingencias operativas propias del viaje pueden sufrir alguna alteración en el regreso del Presidente. Por lo tanto, todo el calendario que él tenía prefijado se está reevaluando en función de esas circunstancias”.

Ante este escenario, se decidió que Kast anunciará este viernes a sus delegados presidenciales, mientras que los subsecretarios serán presentados la próxima semana.

El Mandatario electo tiene previsto viajar a Panamá para participar en el Foro Económico e Internacional de América Latina y el Caribe, además de sostener reuniones bilaterales con otros Presidentes.

Su visita a El Salvador, donde planeaba recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo y reunirse con Nayib Bukele, sigue siendo incierta.

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