Juzgado autoriza demolición de vivienda y bodega en predio de Julia Chuñil

El Juzgado de Garantía de Los Lagos autorizó la demolición de una vivienda y una bodega ubicadas en el predio de Julia Chuñil, tal como lo solicitó el Ministerio Público. La medida busca obtener nuevos antecedentes para localizar el cuerpo de la mujer, desaparecida desde noviembre de 2024, quien fue vista por última vez cerca de esa propiedad.

La bodega cobra especial relevancia en la investigación, ya que en su interior se confirmó recientemente el hallazgo de sangre humana. La demolición de ambas estructuras permitiría esclarecer el contexto de su desaparición y, fundamentalmente, intentar hallar sus restos.

Según la tesis de la Fiscalía, Julia Chuñil habría sido asesinada por sus hijos. Los antecedentes presentados en la formalización indican que una discusión en la vivienda habría culminado con que uno de sus hijos, Javier Troncoso Chuñil, la ahorcara hasta causarle la muerte.

Posteriormente, se investiga que los hermanos trasladaron el cuerpo a otro sector del predio para enterrarlo allí.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.