Kast apunta a "discusión artificial" por contacto con Steinert: “Fue en un tiempo oportuno”

El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a los flancos que abrió la próxima vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien declaró en conversación con La Tercera, que el republicano habría tenido conversaciones con la exfiscal Trinidad Steinert antes de su nominación como ministra de Seguridad.

El republicano calificó la discusión como “bastante artificial” y defendió la labor de Sedini. “Es una gran vocera y va a seguir siendo una vocera relevante de mi gobierno. Vamos a jurar todos, yo como presidente y ella como ministra el 11 de marzo. Tengo la convicción de que ella lo hace muy bien”, enfatizó.

Inicialmente, Sedini declaró que la conversación entre Kast y Steinert “ya llevaba un buen tiempo” y descartó conflicto de interés. No obstante, generó cuestionamientos sobre la posibilidad de que no se haya separado la función política de persecución penal. Luego, la futura vocera moderó sus dichos y aseguró que “las conversaciones entre el presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron pocos días antes de la nominación“.

“De una entrevista en un medio escrito se ha generado una discusión que no corresponde. Nosotros siempre buscamos un perfil de personas y dentro de eso puede haber alguien que tenga más aptitudes en terreno, como pudo haber sido alguien que haya tenido cargo de alcalde, alguien que tenga mando, alguien que viniera de las Fuerzas Armadas, de las policías o alguien que conociera desde el interior lo que es el combate al crimen organizado, como un fiscal”, explicó el futuro mandatario.

Aseguró que le plantearon la propuesta en “tiempo oportuno y formal” a Steinert y que no se infringieron normas. “Esto no es como se trata de desprender de esa entrevista, que haya sido con mucha anticipación, con mucho tiempo, porque vuelvo a insistir, nosotros lo que definimos es un perfil”, enfatizó.

Kast defendió que, frente al desafío de enfrentar al crimen organizado, considera que eligieron a la “mejor persona”. Así, aseveró que no ve “ni un sentido en este debate que se abre sobre cómo se le contacta, cuándo se le contacta, esto fue en días previos, muy previos a la designación de ella como ministra”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, volvió a referirse al tema y calificó el debate como carente de sentido y reiteró su respaldo a la figura de Steinert. “Yo ya me he pronunciado y he dado mi opinión sobre ella, tengo un respeto por su trayectoria, una gran opinión personal y profesional de lo que ella ha representado y creo que a las autoridades corresponde evaluarlas por su desempeño”, dijo.

“En lo demás, ya todo el mundo ha planteado sus opiniones, todas son legítimas. Creo que hay que focalizarse en que la asunción de la nueva administración, especialmente en seguridad pública, pueda hacerlo con plena información y sobre eso evaluar los desempeños. Lo demás me parece que ya carece de sentido, la verdad”, señaló Cordero.

Están pendientes aún las reuniones de traspaso de administración, que el actual jefe de cartera confirmó se están coordinando a la espera de que la futura ministra vuelva de su viaje con el presidente electo.

Proyecto de ley de enfriamiento de cargos del Ministerio Público

A raíz de los cuestionamientos que generaron las declaraciones de Sedini, la bancada del Partido Socialista presentó un proyecto de ley que busca establecer inhabilidad temporal de 6 meses para quienes hayan ejercido como fiscales del Ministerio Público, no puedan ser nombrados inmediatamente en cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República, como Ministros de Estado o Subsecretarios. Esto con el objetivo de “resguardar la autonomía, probidad e independencia del sistema de persecución penal”.

El diputado Leonardo Soto, indicó que existe “riesgo evidente de contaminación política” en casos como estos. “Evidentemente puede entenderse por la ciudadanía que puede haber utilización del cargo en el Ministerio Público para favorecer las opciones políticas de aquellos que lo van a contratar con posterioridad al cese de sus funciones. Esto se llama conflicto de intereses, que es potencial, pero hemos conocido en el pasado que esto se ha materializado”, advirtió.

Puso como ejemplo al exfiscal Manuel Guerra, quien, en sus palabras, “mientras sostenía la persecución del grupo Penta (…) tenía conversaciones con La Moneda, al interior del gobierno de Sebastián Piñera II, con el señor Hermosilla, brazo derecho del ministro de Interior. Conversaban del avance de los procesos y, al mismo tiempo, hablaban de su cargo profesional una vez que dejara su puesto”.

“Nos interesa defender las instituciones autónomas constitucionales y el Ministerio Público, porque son vitales para nuestra democracia y creo que lo hacemos cuando tomamos el ejemplo lo que ha ocurrido hoy día con el anuncio de la designación de la futura ministra de Seguridad, la señora Steinert”, subrayó Soto.

Con todo, el diputado socialista clarificó que “no es una persecución que hace el Congreso a la señora Steinert, por el contrario, estamos buscando cerrar espacios que pueden ser utilizados por gobiernos que quieran capturar a fiscales con fines políticos. Y por eso se va a dar cuenta mañana a este proyecto y en marzo le daremos la tramitación que corresponda”.