"Lo peor de lo peor": exagente de la DINA Armando Fernández Larios figura en lista de detenidos del ICE

El nombre de Armando Fernández Larios, exoficial del Ejército y exagente de la DINA, aparece en el portal “Arrested: Worst of the Worst” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. Esta plataforma reúne casos de arrestos destacados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y, al filtrar por Chile, despliega decenas de registros asociados a ciudadanos chilenos.

El exagente tiene antecedentes judiciales conocidos en Estados Unidos por el atentado de 1976 en Washington que terminó con la muerte del excanciller chileno Orlando Letelier y de la ciudadana estadounidense Ronni Moffitt. Según Human Rights Watch, Fernández Larios llegó a EE.UU. tras un acuerdo con fiscales federales: se declaró culpable por encubrimiento en ese crimen y cumplió una pena de prisión de cinco meses.

En Chile, su figura también se vincula a causas por violaciones a los derechos humanos. Organizaciones como el Center for Justice and Accountability lo relacionan con episodios asociados a la Caravana de la Muerte y a hechos ocurridos en los primeros meses de la dictadura.

¿Quién es Fernández Larios?

Armando Fernández Larios formó parte de estructuras represivas durante la dictadura de Augusto Pinochet y su nombre está ligado a causas por violaciones a los derechos humanos. De acuerdo a archivos de memoria y organizaciones de litigio en DD.HH., el exagente se entregó a la justicia estadounidense en la década de 1980 y admitió su responsabilidad penal por encubrimiento en el caso Letelier-Moffitt, como parte de un acuerdo judicial.

Su inclusión en el portal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que prioriza perfiles que las autoridades estadounidenses denominan “lo peor de lo peor” como parte de su estrategia comunicacional sobre operativos migratorios, ha vuelto a centrar la atención en su situación judicial y en las causas que tiene pendientes.

Los casos en los que está imputado en Chile

La justicia chilena ha solicitado de manera activa la extradición de Fernández Larios desde Estados Unidos en diversas causas. De concederse, el exagente enfrentaría procesos por delitos de extrema gravedad contemplados en el Código Penal, relacionados con violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

Los principales casos son:

Caso Letelier-Moffitt: homicidio calificado de Ronni Moffitt

La Corte Suprema, en un fallo de 2016, declaró procedente solicitar a Estados Unidos la extradición de Armando Fernández Larios y Michael Townley. La resolución los considera autores del delito de homicidio calificado de la ciudadana estadounidense Ronni Moffitt, en el marco de la investigación por el atentado de 1976 en Washington.

Caravana de la Muerte (episodio La Serena): homicidios de octubre de 1973

En otro pronunciamiento, el máximo tribunal autorizó tramitar la extradición activa pedida por el ministro en visita Mario Carroza. Este proceso corresponde a la causa “Caravana de la Muerte ‘A’ La Serena”, que investiga homicidios ocurridos en esa ciudad en octubre de 1973.

Caso Pisagua: secuestro agravado y homicidio calificado de Manuel Sanhueza

La Corte Suprema también declaró procedente la solicitud de extradición en el contexto del caso Pisagua. En esa causa, Fernández Larios fue procesado por el secuestro agravado y homicidio calificado del dirigente socialista Manuel Sanhueza Mellado, luego de su detención y traslado al campamento de prisioneros de Pisagua en 1974.