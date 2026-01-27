María Inés Horvitz apunta al sistema de nombramientos en caso Vivanco: “Hay una lucha por instalar a personas proclives a grupos de interés"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y exconsejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, se refirió al proceso de formalización que enfrenta la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por cohecho y lavado de activos, en el marco de la denominada arista bielorrusa del Caso Audios. Para Horvitz, el problema es mucho más grave que el caso puntual de Vivanco y lamentó la falta de disposición de las autoridades, en general, para abordarlo.

“Es evidentemente gravísimo que esté en este momento siendo formalizada e incluso esposada, eso es bien gráfico, una exministra del máximo tribunal de nuestro país, que representa lo que entendemos todos como un poder del Estado, el Poder Judicial, que debe ser la máxima garantía de independencia y imparcialidad para el ciudadano”, advirtió en primera instancia.

La también doctora en derecho y profesora titular de Derecho Penal de nuestra casa de estudios, apuntó que a la exministra “ahora le toca estar del otro lado, esperando que el tribunal que va a tener que resolver sobre las solicitudes que haga el Ministerio Público escuche su defensa, valoren apropiadamente las evidencias que ha planteado el Ministerio Público. Eso es lo que ella no hizo en el caso, hasta ahora, comprobado (respecto a Codelco). Por lo tanto, está puesta en tela de juicio toda la credibilidad, la confianza en un pilar fundamental del Estado de derecho”.

Más allá del caso de Vivanco, en solo dos años tres ministros de la Corte Suprema han sido destituidos, además de otros que han sido mencionados y que podrían correr la misma suerte. La profesora aseguró que ha planteado el problema en varias oportunidades y que le preocupa especialmente. “Yo creo que este es un tema estructural”, dijo.

“La forma en que se realizan los nombramientos en general, de muchas autoridades, son de carácter extremadamente político, opacas, o sea, donde eventualmente existe alguna instancia pública, pero que casi es una caricatura. Todas estas presentaciones ante la Corte Suprema, por ejemplo, para ser Fiscal Nacional o incluso ante el Parlamento para ser designado ministro de Corte, muestran que en general lo que hay es una lucha de poder por instalar en estas instituciones a personas que sean proclives al grupo de interés que representa”, cuestionó la abogada.

Dijo reconocer que es difícil encontrar sistemas de nombramientos que no estén exentos de problemas, sin embargo aseguró que lo relevante es que el procedimiento tenga una valoración del aspecto técnico.

“En estas relaciones espurias que hay dentro de las instituciones, se privilegia a quien finalmente es más proclive a un determinado interés. Este es un tema estructural, es muy largo de explicar porque además tenemos un sistema judicial extremadamente jerarquizado. La Corte Suprema con mucho poder, lo que se ha notado en la formalización”, puntualizó Horvitz.

Explicó que en la audiencia se pudo conocer “como esta señora prácticamente tomaba las decisiones dando instrucciones a medio mundo, para poner causas, sacar causas y para, incluso, actuar en contra de otros colegas de la misma sala para obtener una cierta hegemonía, que la tenía desde luego, pero tener aún más poder. Eso es algo que hay que combatir a como dé lugar en un Estado de Derecho”.

Aseguró que predomina un sistema “monárquico”, que no es compatible con lo que se requiere hoy. Mencionó la necesidad, por ejemplo, de modificar el gobierno judicial, cómo designar ministros de la Corte Suprema, abogados integrantes, notarios, conservadores de bienes raíces. “Todo eso genera una cultura en que el amiguismo es fundamental, o sea, yo tengo que estar cerca de alguien, más encima en un país que es pequeño, donde en general, sobre todos en ciertos ámbitos, nos conocemos bastante”, afirmó la exconsejera.

“El problema son justamente estas relaciones endogámicas que de alguna manera hay que neutralizar, pero eso tiene que hacerse institucionalmente y lo que me preocupa es que a pesar de que existía un proyecto de ley para hacer estas aplicaciones y que ha habido muchas instancias donde se ha planteado que hay que modificar la estructura judicial y el sistema de nombramientos, no ha prosperado ninguno de esos proyectos, por lo menos en este gobierno“, agregó.