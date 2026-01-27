Matilde Cabezas, escaladora chilena: "Tengo la intención de entrenar afuera"

Santiago será sede de la histórica Copa del Mundo de dificultad y velocidad en 2026. Así lo confirmó, hace algunos meses, la Federación Internacional de Escalada Deportiva.

Esta disciplina debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero a nivel de Panamericanos fue en Santiago 2023 en el Parque Cerrillos. Y en nuestro país, se entregaron cupos para París 2024.

Con este legado, una nueva generación se abre camino entre competencias locales e internacionales. “La escalada en Chile ha crecido mucho, como hobby y competitivamente” comenta Matilde Cabezas, deportista nacional y seleccionada juvenil, en entrevista con la Segunda Edición de Radioanálisis.

Y agrega: “Por eso vinieron por la Asamblea y se han movido por distintas cosas para que Chile esté en una posición en el mundo de la escalada”.

En este escenario y ante las competencias que se realizarán este año, Cabezas afirma que “es entretenido que se haga una Copa, muy bueno para nosotros que vengan todas las estrellas del mundo. Eso motivaría más a la gente a ver y entrar a este mundo”.

¿Cómo observas la proyección del deporte en Chile? Y su respuesta es clara: hay buenos escaladores que tienen un futuro.

Sin embargo, reconoce los desafíos de seguir el alto rendimiento. “Es difícil, a veces, porque no tienen tanto presupuesto o no hay tantas competencias. En general, somos el país sudamericano con más competencias nacionales, pero no tenemos esa competitividad con otros países, ese roce, que es súper importante” reflexiona la escaladora chilena de 18 años.

Y destaca que “algunos deportistas acá dan su pelea”. En su caso, en estos momentos, no está estudiando a diferencia de otros compañeros o compañeras de disciplina.

“Se entiende que no puedes vivir cien por ciento del alto rendimiento. Existe una ayuda que es el PRODDAR que todos quieren, pero que es difícil de conseguir, con fechas específicas en las que te tiene que ir bien, por lo que es de alta presión obtenerlo…” describe Matilde Cabezas.

Uno de los legados de los Panamericanos Santiago 2023 fue la infraestructura en el Parque de Cerrillos. Sin embargo, advierte una serie de complicaciones en la actualidad.

“Nos encantó. Sin embargo, estamos en pretemporada y entrenando full para subir de nivel y no lo podemos usar porque no tenemos como colocar lo que necesitamos. Por ejemplo, en ruta, no podemos abrir nuevas, necesitamos un abridor, un alza hombre…” menciona.

“Entrenar afuera”

Haciendo un balance del año pasado, Cabezas destaca cada una de sus experiencias. Finalizó en el top 20 del Mundial Juvenil de Escalada Helsinki (Finlandia). “En ruta, llegué a pasar a la semifinal…Fueron tres años seguidos que logré pasar a una semifinal en un mundial juvenil” recuerda emocionada.

En noviembre, consiguió medallas de oro y de plata en la Copa Nacional y el Campeonato Nacional. Al cierre del 2025, describe su participación en la Copa Panamericana de Armenia (Colombia).

“En general estuvo buena, pero debo decir que me fue mal. En lo personal, iba a competir en ruta y boulder. Principalmente, pensaba en ruta porque es mi fuerte. Boulder no me fue bien, pero por nervios e indecisión o porque no logro decidirme en los movimientos” menciona.

Para este 2026, inicia con dos meses de entrenamiento fuerte y después una competencia nacional: “Y ya planeo o tengo la intención de entrenar afuera porque no hay mucha infraestructura acá que se asemeje a las Copas del Mundo. Queremos salir a Europa, Asia…”.

También comentó algunas apariciones mediáticas que tienen ciertos escaladores. Uno de ellos, Alex Honnold, que el pasado fin de semana escaló la fachada de un rascacielos en Taiwán, en “free solo“, o sea, sin cuerdas. Y se transmitió en vivo por Netflix.

En 2017, el estadounidense fue protagonista también de un documental donde se registró la primera ascensión sin cuerdas del muro “El Capitán” del Parque Nacional Yosemite.

“Hay muchos escaladores que llegan a eso, creo que si es que logran llegar a más personas que les guste este deporte está bien…Pero igual, no sé si es el mejor ejemplo hacer free solo ¡Qué miedo! Con un amigo siempre hablamos y quedamos: yo no haría eso…Escalar 15 metros y más, sin cuerda, un error y caíste…” reflexiona Cabezas.