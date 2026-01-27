Miguel Ángel López por crisis en EE.UU. tras muerte de manifestantes: "Trump está obligado a hacer un cambio"

Requerido sobre la tensa situación que se vive en Estados Unidos, tras la muerte de dos manifestantes producto de la acción de agentes de ICE —el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas— el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Miguel Ángel López, afirmó que no hay una sola posición en el país norteamericano, sino que existe una opinión pública muy polarizada.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Ciencia Política indicó que la gran mayoría de las personas considera que el presidente Donald Trump se ha excedido en sus atribuciones, pero que aún así, la opinión sobre lo que ocurrió con los manifestantes, Renee Wood y Alex Pretti, varía de acuerdo a la posición política de las personas.

“La mayor parte de los norteamericanos van a apoyar o rechazar estas acciones dependiendo si es que son partidarios de Trump o no. La gran mayoría de la gente que apoya a Trump está de acuerdo con esto y los que son demócratas, por ejemplo, están en desacuerdo. Eso pasa con las naciones cuando la política está muy polarizada y no solamente ocurre en Estados Unidos, sino que en todo el mundo se está dando una cosa similar”, observó.

López reconoció, en todo caso, que ha existido una atenuación del discurso de Trump, desde el caso de Renee Wood, al más reciente, de Alex Pretti. Esto, a su juicio, se debe a que los hechos son “muy mala publicidad” y podrían terminar afectando la valoración de las personas sobre su política migratoria.

“Hay una serie de dudas en la población. Trump está obligado a hacer un cambio en esto, porque va a empezar a perder popularidad”, estimó.

Para el académico de la Universidad de Chile, una manera de sortear el problema es permitir que la justicia investigue y determine responsabilidades sobre los asesinatos. “Esa sería una forma de demostrar que él no tiene nada que ver con esto y puede que la gente empiece a olvidar un poco esto”, opinó.

Por otra parte, consultado sobre si tener abiertos varios flancos —tanto en política interior como la exterior— podría impactar en la popularidad del presidente norteamericano, Miguel Ángel López sostuvo que “todo depende de cuál es el mensaje y cuál es el relato que está detrás de todas esas acciones”.