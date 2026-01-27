Ministro Cordero pide "cuidado" al mirar modelos de seguridad como el de El Salvador

Apropósito de las reuniones de seguridad que el presidente electo, José Antonio Kast, ha sostenido en su gira internacional, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la importancia de analizar con precaución los modelos comparados.

Uno de los encuentros programados del republicano en su gira por Centroamérica y el Caribe era con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pero el vuelo de Kast fue cancelado debido a condiciones climáticas. Desde entonces, el equipo del futuro mandatario informó en un comunicado que “están buscando las alternativas para poder concretar dicha visita”.

En el marco del aniversario de la Ley 21.730, que permitió la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el titular de la cartera, Luis Cordero, advirtió que cada país enfrenta situaciones y contextos institucionales distintos. “Lo relevante es cómo esos países enfrentan crisis”, señaló. Aunque reconoció que “El Salvador es una de las experiencias”, aclaró de inmediato que “no es la única”.

Como ejemplo, Cordero destacó que Chile observa con atención el caso de Italia, especialmente en materia del sistema penitenciario. El ministro recordó que ya se aprobó la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial contra el crimen organizado, cuyo titular es el fiscal Ignacio Orellana.

El secretario de Estado expuso que es conveniente diversificar los análisis, pero siempre con una mirada local. “Uno nunca tiene que dejar de observar realidades en otros contextos”, afirmó, pero enfatizó que se debe tener presente que “los supuestos de hecho y los contextos institucionales son distintos”. La clave, según su visión, es encontrar “la escala más eficiente para nuestro país”.