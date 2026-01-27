Muñeca bielorrusa: abogado de Codelco acusa que Lagos y Vargas fueron contratados por sus vínculos con Vivanco

La intervención de los abogados querellantes marcó la segunda jornada de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La exvocera del máximo tribunal sigue detenida, mientras espera la decisión sobre sus medidas cautelares.

La audiencia de este lunes en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, tuvo como protagonistas a los fiscales de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer y Marco Muñoz, quienes detallaron la implicación de Vivanco en tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos.

En un litigo con Codelco, la exjueza habría favorecido en reiteradas oportunidades a la empresa bielorrusa Belaz Movitec, a cambio de millones de pesos que luego fueron blanqueados.

Teniendo en cuenta la gravedad de los antecedentes, la Fiscalía pidió la prisión preventiva de Vivanco, una solicitud a la que se sumaron los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Organización de Trabajadores Judiciales y Codelco.

El abogado de la empresa estatal, Julián López, hizo un repaso por varios hechos que son parte de las indagatorias, partiendo por un momento inicial, en que la empresa Belaz Movitec escogió a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, para que los representaran en el litigio con Codelco.

De acuerdo a López, “el sentido de contratarlos a ellos no es otro que el de aprovechar los vínculos que tienen con la señora Vivanco”. “¿Qué otro sentido podría haber tenido contratar a Mario Vargas, un abogado con una conocida experiencia profesional en materia penal, pero sin ninguna experiencia en materia contractual ni en materia de recursos de protección?”, cuestionó.

Además, el representante de Codelco apuntó a la premura con la que actuó Vivanco en la tramitación de acciones judiciales presentadas por Belaz Movitec. A finales de junio de 2023, la empresa bielorrusa ingresó un recurso de apelación ante la Corte Suprema, que en menos de cinco días fue tramitado por la Tercera Sala del tribunal.

A juicio de López, lo anterior tuvo que ver con que Vivanco debía aprovechar los pocos días en que estaría a cargo de la Sala, en reemplazo del también exministro de la Suprema, Sergio Muñoz.

“Si se tiene la posibilidad de obtener una sentencia favorable, ¿por qué tenemos que además ostentar de la rapidez que puede dejar en evidencia que aquí hay algo irregular? La respuesta es muy simple, y es que este grupo de abogados, ministra, intermediarios, tenían que aprovechar el breve periodo durante el cual la señora Ángela Vivanco iba a estar presidiendo la Tercera Sala”, estimó.

Los viajes con el directivo de Belaz Movitec

Por su parte, la abogada del CDE, Luppy Aguirre, se refirió a las tres oportunidades en que la exministra habría incurrido en el delito de cohecho. Aguirre aseguró que todas las veces se siguió el mismo patrón: luego de la concreción de un fallo a favor de Belaz Movitec, inmediatamente se procedía a un pago en dólares que luego era blanqueado.

Además, la abogada relevó un aspecto que no había sido expuesto anteriormente, que se relaciona con el vínculo de Vivanco y la empresa bielorrusa. Uno de sus directivos, Jaime Duch León, coincidió con la exjueza y su esposo en tres viajes al extranjero: uno a México, otro a España y un último en Turquía.

“Los antecedentes de la carpeta dan cuenta de nexos en ambos sentidos. No solamente con los abogados (Eduardo Lagos y Mario Vargas) sino que también de reuniones y viajes que exceden los nexos con los mismos. La carpeta entrega más conexiones, que son un indicio, al menos, de cercanía con la parte. De los registros de viaje que constan en la carpeta, se constató que la señora Vivanco y Gonzalo Migueles coincidieron en tres vuelos durante el año 2019 con el directivo de Movitec, don Jaime Duch León, que es hijo del presidente de la empresa”, detalló Aguirre.

Consultado sobre el planteamiento del CDE, el abogado de Vivanco, Jorge Valladares, afirmó no tener nada qué decir al respecto, “porque imagínese la cantidad de veces que uno puede coincidir en un viaje y además, si se fijan, la data es del 2019”. “Creo que no tiene ninguna relevancia, porque usted no tiene que demostrar que una persona viajó con otra. ¿Cuál es la inferencia que podemos hacer? Lo único que se puede extraer es que viajaron en un mismo vuelo. ¿Qué otra información aporta? Ninguna”, sostuvo.

La formalización de la exministra Vivanco continuará el jueves con la réplica de la defensa y el viernes se espera que el tribunal tome una decisión sobre las medidas cautelares.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.