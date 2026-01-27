Tras acuerdo entre Comisión de Gobierno y Ejecutivo: reforma al sistema político será votada en marzo

Este lunes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la idea de legislar la reforma al sistema político, pero dejaron pendiente la votación particular para marzo, pocos días antes del cambio de mando y el inicio del nuevo período parlamentario. Así lo confirmó el diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical), presidente de la instancia, tras un acuerdo con el Ejecutivo para reordenar la tramitación de la iniciativa impulsada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

“Lo que hizo la ministra Macarena Lobos (Segpres) fue escuchar a los expertos, a la presidenta del Servel y a los diputados, y darnos un mes para una mesa de trabajo en la cual en marzo vamos a votar en particular, pero con acuerdos serios que mejoren el sistema. Lo que no logró el ministro Elizalde”, afirmó Oyarzo.

El objetivo inicial era despachar de la comisión la iniciativa completa, pero se optó por un camino intermedio: avanzar en lo general y postergar lo específico. Para ello se acordó crear una mesa técnica que trabajará en febrero, en pleno receso legislativo, con el fin de afinar los contenidos y despejar diferencias.

La apuesta es que, en marzo, en la única semana efectiva de trabajo antes del cambio de administración, los parlamentarios puedan votar con mayor certeza y consenso. “Lo que se está haciendo es dar una discusión seria, que no es improvisada, a una reforma del sistema político que fortalece al sistema, pero que también hay que darle pluralismo y reglas claras a este tema”, sostuvo Oyarzo.

Respecto de las críticas desde sectores del oficialismo que acusan al Ejecutivo de haber cedido frente a los denominados “partidos pymes”, Oyarzo descartó esa interpretación. “No lo vería así. Lo que veo es que si queremos hacer una reforma, luchar contra la fragmentación en los partidos políticos y dar gobernanza a Chile, hay que tramitarlo de forma seria y no a matacaballo cómo se estaba pidiendo”, señaló.

En esa línea, enfatizó que la decisión de retirar la discusión inmediata responde a un enfoque más reflexivo. “El Gobierno estaba pidiendo discusión inmediata, (pero) ya la retiró. Creemos que esta discusión tiene que ser seria, trabajada y meditada para dar un proceso legislativo como corresponde. Todo con el fin de llegar a un acuerdo en marzo para despacharla”, enfatizó.

En qué consiste la iniciativa

La propuesta busca dar estatus legal a los comités parlamentarios y fortalecer el rol del jefe de bancada, otorgándole facultades para ordenar el trabajo interno, asignar cupos en comisiones y asegurar disciplina partidaria.

Además, plantea restringir el traspaso de financiamiento público entre partidos y endurecer los requisitos para la creación de nuevas colectividades. Estas medidas han generado críticas en sectores minoritarios.

El proyecto busca introducir cambios orientados a fortalecer la gobernabilidad, reducir la fragmentación parlamentaria y establecer nuevas reglas para la conformación y el financiamiento de partidos políticos. En ese contexto, el Gobierno decidió retirar la urgencia legislativa y acordó la creación de una mesa de trabajo durante febrero para consensuar modificaciones antes de su votación en particular.