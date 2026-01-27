Víctor Heredia: "Vivimos esta locura de destruir el mundo, yo coincido con la gente que quiere salvarnos"

Hablar de Víctor Heredia es hablar de la historia misma de la música latinoamericana. Dueño de uno de los cancioneros más reconocidos del continente, su música y su mensaje han trascendido las generaciones y se mantienen actuales, como un reflejo de lo imperecedero que suele ser el arte.

Por lo mismo, cada visita que realiza a nuestro país es especial y más aún si se trata de un encuentro íntimo y cómplice como el que se desarrollará el próximo 25 de febrero en Sala Master de Radio Universidad de Chile, donde repasará algunos de los principales éxitos de su repertorio como: “Sobreviviendo”, “Razón de vivir” o “Bailando con tu sombra (Alelí)”.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el artista argentino adelantó lo que será su presentación, pero además aprovechó de repasar algunos temas de actualidad y que generan debate dentro de nuestra sociedad.

— ¿Cómo se siente de regresar a nuestro país y, en especial, de este encuentro íntimo con su público?

Bueno, con mucha ansiedad. Siempre que he tenido la oportunidad de cantar para el público chileno ha ido muy bien, afectivamente hablando. Desde el punto de vista de la convocatoria y del aplauso, he recibido lo mejor. Así que para mí es maravilloso tener esta posibilidad.

— ¿Qué rescata usted de sus visitas a Chile, de los encuentros que ha tenido con el público chileno, que sabemos que han sido siempre muy especiales?

Yo diría que las coincidencias. Creo que el público que viene a aplaudir y a escuchar mis canciones —salvo algunos nuevos— coincide conmigo. Y eso es extraordinario, porque en lo que respecta a mi postura frente a lo que sucede en el mundo, a lo que le pasa a la humanidad, hay un punto de encuentro.

Vivimos esta locura de destruir especies, de destruir el mundo. En alguna nota se dice por ahí que somos la única especie salvaje que rompe su propia vida, y en eso estamos. Yo coincido con la gente que quiere salvarnos.

— Su música ha acompañado diversos procesos de la vida de todos nosotros, distintas etapas del mundo y de la realidad que nos toca vivir. ¿De qué manera siente que la música —o su música— debe acompañar un momento tan crítico como el actual?

No es una obligación, pero detrás del músico hay un ser humano. Y la preocupación del ser humano hoy, más allá de las cuestiones partidarias, es la necesidad de modificar esto que nos sucede.

Estamos destruyendo el planeta de una u otra manera. Y si no lo destruimos desde la naturaleza, nos peleamos entre nosotros. Es tremendo. Hay gente que ha hecho fortuna sencillamente para seguir haciendo fortuna. ¿Cuál es el sentido de eso?

Al hombre común, si le sobra una moneda en el bolsillo, la comparte solidariamente con quien la necesita. Esta gente no solo no da la moneda, sino que la quita. Y eso es tremendo. Ya no se trata de una cuestión partidaria o política, sino de humanidad. Es así de sencillo.

— Existe cierta frustración en muchas personas, la sensación de que hubo un momento en que creíamos que ciertos límites ya no se volverían a cruzar, que ciertas atrocidades no se repetirían. Sin embargo, pareciera que la historia gira en círculos. Usted que ha vivido tanto, ¿qué reflexión hace al respecto?

Ojalá tuviera la respuesta. Incluso intuyo que no hemos hecho bien las cosas, porque si no, la gente no habría elegido a quien realmente la lastima.

Hay una confusión muy grande, ayudada por los grandes medios hegemónicos de comunicación, que le hacen creer a la gente que quien la golpea y le quita la posibilidad de tener un buen sueldo es su amigo, y que el otro es su enemigo. Y es exactamente al revés.

Nosotros, que somos los amigos, tenemos que intentar hacerlo mejor. De lo contrario, esto nos va a pasar siempre.

— ¿El artista debe tener una posición frente a esta realidad? Usted decía que no es una obligación, pero pareciera haber una responsabilidad.

Creo que el artista tiene que dar cuenta, en principio, de lo que ve a su alrededor. Esto ha sucedido siempre a lo largo de la historia. Los cantautores han señalado lo que sucedía. Para eso estaba el juglar, que contaba las historias.

Nosotros contamos la historia. El tema es no tergiversarla, contar la historia verdadera que nos sucede hoy desde lo social, lo cultural y lo político, para que la gente se entere. Ese sería nuestro rol.

Algunos confunden esto con partidismo o ideología. Es cierto que algunos tenemos una postura política o ideológica, pero lo fundamental, cuando uno escribe, está en lo que se siente, en la emoción, en lo que uno ve alrededor. Yo escribo sobre eso.

He leído compañeros extraordinarios que han dicho verdades maravillosas sobre lo que nos sucede como seres humanos. Y esas verdades no tienen nada de político: son verdades, nada más que eso.

— ¿Cómo ve el futuro de la creación artística, considerando el debate sobre la inteligencia artificial y la posibilidad de que reemplace ciertos procesos creativos?

Es un tema muy difícil, pero la inteligencia artificial no puede reemplazar las emociones. El amor de pareja, el amor filial, la amistad… eso puede ser imitado, pero no deja de ser una imitación.

Quizás en algunos casos sea difícil distinguir si un texto lo escribió un ser humano o una inteligencia artificial, pero me pregunto si eso realmente importa. Cuando un ser humano se para frente a otro en un escenario y dice “voy a leerles un poema que escribí”, está superando cualquier cosa que pueda venir desde una red o desde la inteligencia artificial, porque está diciendo sus emociones, lo que siente.

Yo no le tengo miedo a eso. El ser humano siempre ha sido el creador, el inventor. Seguramente, en el futuro, la propia tecnología nos dará herramientas que nos ayuden a distinguir lo verdadero de lo que no lo es.

Víctor Heredia se presentará este 25 de febrero en Sala Master. Las entradas están a la venta en Portal Tickets y el evento será transmitido a través de las plataformas de Radio Universidad de Chile.