Andrés Chadwick es investigado en nueva causa reservada en calidad de imputado

El exministro del Interior y figura política de larga trayectoria, Andrés Chadwick, volvió a tomar protagonismo en la agenda judicial este martes, tras el conocimiento de que aparece en calidad de imputado en una causa que se mantiene bajo reserva en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

La fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, confirmó en entrevista a CNN el avance de una investigación que no se vincula directamente con los casos conocidos públicamente hasta ahora, como Audio-Factop o Parque Capital, y que permanece bajo estricta reserva para no entorpecer el curso de las diligencias.

Según explicó la persecutora, Chadwick no figura como imputado en la arista Parque Capital, una investigación relacionada con presuntas presiones para agilizar permisos administrativos, debido a que en el momento de los hechos no ostentaba la condición de funcionario público requerida por el tipo penal investigado.

No obstante, Parra enfatizó que sí existe al menos una causa adicional en la que Chadwick es investigado como imputado, distinta de las ya conocidas, aunque no aclaró detalles sobre su naturaleza ni los hechos que motivan la indagatoria.

Este nuevo episodio se produce semanas después de que la Fiscalía notificara el cierre de la investigación madre del caso Factop, preludio a la presentación formal de acusaciones contra varios imputados por entramados de corrupción que incluyen a abogados y empresarios.

Desde la defensa de Chadwick aún no se han emitido declaraciones públicas detalladas sobre esta nueva calidad de imputado ni sobre los posibles próximos pasos judiciales que enfrentaría el exministro.

Mientras tanto, fuentes al interior del Ministerio Público señalan que investigaciones derivadas del caso Factop han generado múltiples aristas aún no judicializadas, lo que explicaría la aparición de esta nueva causa en desarrollo.