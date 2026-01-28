Bono de Recuperación para damnificados: Gobierno inicia segunda fase de pagos

El Gobierno confirmó el inicio de la segunda fase de pagos del Bono de Recuperación, destinado a las personas damnificadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. Según las autoridades, esta nueva nómina beneficia a mil 167 hogares que fueron evaluados tras los siniestros.

La selección de los beneficiarios se realizó tras la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en las zonas afectadas. Este desembolso forma parte del conjunto de Ayudas Tempranas anunciado por el Gobierno para enfrentar las consecuencias de los incendios.

Hasta el momento, en estas dos primeras etapas se ha entregado el apoyo a un total de 3 mil 372 familias. El Bono de Recuperación “es un aporte de libre disposición que, a la fecha, ha sido pagado a 3 mil 372 hogares en estas primeras dos fases”, precisó el Ejecutivo.

El monto asignado depende de la gravedad del daño sufrido: se otorgan $1.1500.000 para los casos de afectación alta y $750.000 para aquellos con afectación media. El pago, que es único, se deposita en la Cuenta RUT de los beneficiarios o puede ser cobrado de forma presencial en las sucursales de Banco Estado.

Una primera etapa de pagos había sido ejecutada con anterioridad, alcanzando entonces a 2 mil 205 familias.