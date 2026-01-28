Camila Vallejo y bloqueo de la UDI al proyecto de Sala Cuna: “No afecta al Ejecutivo saliente, sino directamente a las mujeres y al país”

En conversación con la primera edición de Radioánalisis, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, realizó un balance político del Ejecutivo a pocas semanas de su término, abordando los principales hitos, tensiones y límites de la gestión. La vocera puso especial énfasis en el proyecto de Sala Cuna Universal, defendió el legado del gobierno frente a un escenario de crisis múltiples y respondió a las críticas en materia de seguridad y desinformación.

La vocera de Gobierno situó la acción del Ejecutivo en un contexto excepcionalmente adverso. “Cuando ingresamos al Poder Ejecutivo en 2022 nos encontramos con al menos cuatro crisis más profundas de lo que imaginábamos”, afirmó, enumerando la crisis sanitaria, educativa, económica y de seguridad, esta última estrechamente vinculada a la migración y al asentamiento del crimen organizado.

En ese marco, defendió que el Gobierno debió priorizar la estabilización del país sin abandonar el horizonte de transformaciones comprometidas.

La ministra sostuvo que gobernar implicó atender urgencias inmediatas sin perder de vista reformas estructurales, aún careciendo de mayoría parlamentaria: “Nosotros no aprobamos transformaciones por decreto, las aprobamos con debate, discusión y votación parlamentaria”, señaló, destacando avances como la reforma previsional, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el royalty minero.

En su análisis, el legado del Ejecutivo debe leerse en esa doble dimensión: gestión de crisis y empuje reformista bajo condiciones políticas restrictivas.

Crisis de Seguridad

Vallejo defendió la creación del Ministerio de Seguridad Pública y de la primera política nacional contra el crimen organizado como hitos institucionales que no existían al asumir la administración. “El crimen organizado estaba bien asentado en Chile cuando llegamos”, afirmó, agregando que incluso programas presidenciales anteriores no habían dimensionado plenamente ese fenómeno.

Frente a la percepción ciudadana de inseguridad, la ministra reconoció la brecha con los indicadores, pero rechazó que se trate de una exageración social. “La diferencia entre los datos y la percepción no significa que la gente esté exagerando”, sostuvo, explicando que el país enfrenta delitos más violentos que los conocidos en décadas anteriores y que tanto la experiencia cotidiana como los relatos mediáticos influyen decisivamente en la sensación de inseguridad.

Aun así, afirmó que “las capacidades del Estado para enfrentar el delito están mucho mejor desplegadas que las que recibimos”, dejando al próximo gobierno una institucionalidad fortalecida.

La desinformación

Vallejo reivindicó una de las agendas más controvertidas de su gestión, recordando el costo político de impulsarla. “Se me acusó de querer censurar y de crear un Ministerio de la Verdad por impulsar un consejo asesor contra la desinformación”, señaló, subrayando que incluso se recurrió al Tribunal Constitucional. Pese a ello, defendió la necesidad de enfrentar un fenómeno que, a su juicio, amenaza la convivencia democrática.

“La desinformación es un problema grave que amenaza no solo la democracia, sino la convivencia democrática en Chile y en el mundo”, enfatizó.

La ministra detalló que esta agenda incluyó campañas públicas, formación en distintos espacios sociales, regulación de plataformas digitales y proyectos para enfrentar el uso malicioso de inteligencia artificial. Sin embargo, reconoció que se trata de políticas difíciles de instalar en un debate público dominado por la lógica del conflicto. En su lectura, no se trata de banderas abandonadas, sino de una lucha persistente contra un fenómeno que excede a un solo gobierno y que se despliega en redes sociales, medios de comunicación y disputas políticas.

Sala Cuna Universal

Respecto al proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que el Ejecutivo considera emblemática de su enfoque de corresponsabilidad social y de apoyo a la inserción laboral femenina, Vallejo fue categórica al explicar por qué la iniciativa no logró avanzar en el trámite legislativo. “No contamos con el apoyo de la UDI”, aseguró, acusando que ese partido “impidió que el proyecto avanzara siquiera en la Comisión de Educación”.

La ministra rechazó la versión de la oposición que atribuye el estancamiento a una supuesta falta de información del Gobierno. Según relató, el Ejecutivo sostuvo un proceso prolongado de diálogo técnico y político. “Tuvimos reuniones bilaterales y multilaterales con gremios, organizaciones de mujeres y parlamentarios de todos los sectores”, indicó, agregando que se incorporaron observaciones y se mostró flexibilidad incluso frente a consideraciones electorales. “Postergamos la discusión porque la oposición no quería avanzar en año electoral”, recordó.

Lamentamos que se trabe un debate tan importante para el país como lo es #SalaCunaParaChile. Quienes deben citar a comisión decidieron no discutir la oportunidad de terminar con el tope de 20 mujeres y compartir el derecho a sala cuna entre hombres y mujeres. pic.twitter.com/bLyUFo2lkz — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) January 27, 2026

En ese contexto, Vallejo describió lo ocurrido como un cambio de posición de último minuto que frustró el avance de la iniciativa. “Teníamos todas las condiciones técnicas y políticas para aprobar el proyecto en comisión”, sostuvo, enfatizando que el objetivo del Gobierno ni siquiera era promulgar la ley antes del cambio de administración, sino dejarla en condiciones de ser votada por la Sala. “Que le tocara al próximo gobierno promulgarla no era un problema”, afirmó.

La ministra reforzó su crítica con datos sobre el impacto del proyecto, señalando que su aprobación podría generar entre 15 mil y 144 mil nuevos empleos femeninos y un efecto positivo en el crecimiento económico. Desde su perspectiva, el bloqueo no afecta al Ejecutivo saliente, sino que a “las mujeres de Chile y a la propia economía del país”.

En el balance final, Vallejo proyectó los aprendizajes del Gobierno hacia el futuro del sector progresista, subrayando la necesidad de construir mayorías más amplias y coherentes entre lo social y lo parlamentario. Sin una correlación de fuerzas adecuada, sostuvo, las transformaciones estructurales quedan expuestas al bloqueo político, incluso cuando existe respaldo social transversal.