Censo 2024: población de Chile se reduciría a menos de 17 millones de habitantes para 2070

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó los resultados de las Estimaciones y Proyecciones de Población, base 2024 (EEPP 2024). Estos resultados consideran la actualización de la población residente en el país para el periodo 1992-2024. Pese a llegar a los 20 millones para junio de este año, en 2070 seríamos 16 millones 972 mil 558 habitantes, cifra marcada por una reducción progresiva que comenzaría a partir del año 2036.

Los factores que inciden en esta eventual disminución gradual de la población son la caída continua de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, entre otros, proyectándose a partir de 2028 que las defunciones superen a los nacimientos.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, señaló que a medida de que menos población tenga edad de trabajar en Chile, más necesidades de inversión requerirá el país para sustituir la fuerza laboral perdida.

Añadió que pese a las crítica que ha recibido el flujo migratorio los últimos años, afirmó que es posible que se necesite mano de obra extranjera para cubrir la necesidad del envejecimiento de la población.

Factores de disminución

De acuerdo con los supuestos analizados, se proyecta que en los próximos 50 años, la fecundidad continúe estando bajo el nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer), con una Tasa Global de Fecundidad (TGF) que disminuiría de 1,06 nacidos vivos promedio por mujer en 2024, a 0,92 en 2026. Se espera que la TGF siga descendiendo hasta el año 2035, para luego experimentar una recuperación gradual, situándose en un máximo cercano a 1,2 hijos por mujer hacia 2070.

En relación a esto, se espera que para el año 2070 las personas de 65 años o más superen el 40% de la población del país (42,6% del total de habitantes) y que los menores de 15 años se reduzcan, desde un 29,3% de la población en 1992 y 16,3% en 2026, a un 7,2% en 2070.

Desde 2028 habría más personas mayores de 64 años que menores de 15 años, momento en que el índice de envejecimiento superaría el valor 100. Para el año 2045 la población de 65 años o más triplicaría a la población menor de 15 años. Si los supuestos se mantienen, al 2070 dicha proporción será de casi 600 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años.

Por otro lado, las estimaciones indican una reducción progresiva de migrantes en el mediano plazo, estabilizándose para el año 2040. El peak de extranjeros es de 200 mil personas en 2018, cifra que disminuyó tras la pandemia de COVID-19 y las restricciones a la movilidad internacional, consagrándose en torno a los 140 mil

Otros factores que revela el desglose del Censo 2024 es el aumento continuo de la esperanza de vida. Si bien los efectos de pandemia de 202o provocaron una reducción en la esperanza de vida al nacer entre 2019 y 2021 (de 1,7 años), esta se mantendría ascendente, pasando de 74,6 años en 1992 a 88,4 en 2070 La cifra para 2026 sería de 81,8 años, desglosado por género otorgó los resultados de 84,3 años para mujeres y 79,5 en hombres.

En 2035 comenzaría a descender también la población en edades potencialmente activas (entre 15 a 64 años), y para el final del período habría menos personas en edad de trabajar respecto a lo observado en 1992

Actualización de las estimaciones

Para elaborar las Estimaciones y Proyecciones de Población 2024 (EEPP), el INE contó con el asesoramiento técnico del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL y con el acompañamiento de un comité asesor consultivo compuesto por Alejandra Abufhele Milad, Martina Yopo Díaz, David Bravo Urrutia, Rubén Castro Landman y Fabiana Del Popolo.

A ello se sumó el trabajo de mesas técnicas con expertos en temas de población, fecundidad, mortalidad y migración internacional, tanto de la academia como de centros de estudios, servicios públicos y ONG. Esto permitió ponderar una diversidad adicional de factores que los modelos estadísticos no siempre son capaces de incorporar, asegurando que las proyecciones sean una representación basada en hipótesis plausibles acerca del futuro.

Dada la creciente disponibilidad de información de la población proveniente de registros y encuestas, considerando el contexto de incertidumbre sobre la dinámica demográfica y la importancia de mantener actualizados los datos sobre población del país, el INE realizará una revisión periódica de las EEPP y las actualizará al menos cada cinco años, lo que se enmarca en las buenas prácticas internacionales recomendadas por organismos como Naciones Unidas.

El director del INE, Ricardo Vicuña, especificó que el desglose regional de los datos, serán entregados eventualmente a partir del segundo semestre del presente año, “reconociendo que los procesos demográficos no se manifiestan de manera homogénea en el territorio”.