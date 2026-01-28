En su primer foro internacional, Kast hace llamado a la unidad latinoamericana: "No significa renunciar a lo que uno cree"

En su debut en foros internacionales, el presidente electo, José Antonio Kast, señaló que América Latina se enfrenta a un complejo escenario, pero que no está “estancada por falta de ideas”, sino que “paralizada por falta de carácter”.

“Durante décadas hemos acumulado diagnósticos impecables, papers brillantes y discursos correctos y sin embargo, millones de latinoamericanos siguen atrapados entre la pobreza, la informalidad, la inseguridad y el miedo. Eso no es una paradoja académica, es un fracaso político”, sostuvo.

El republicano participó este miércoles en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que lo reunió en Ciudad de Panamá con otros mandatarios de toda la región, como el presidente de Brasil, Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Bolivia, Rodrigo Paz y de Ecuador, Daniel Noboa.

En su intervención, Kast aprovechó de hacer un llamado a la unidad, entendida, “no como consigna emocional, sino como obligación institucional”. “La unidad no significa renunciar a lo que uno cree, significa entender el lugar que se ocupa cuando se gobierna”, explicó.

“Un presidente no administra una trinchera, lidera una nación y por eso, cuando me senté ayer con el presidente Lula, con quien tengo diferencias profundas, no se sentó un candidato, ni quien encabeza una disputa ideológica, se sentó el presidente electo de Chile, hablando con el presidente de Brasil, pensando en cómo defendemos los intereses de nuestros pueblos”, afirmó.

De acuerdo a Kast, “eso es visión de Estado. Eso es entender que la política no puede seguir siendo un campo de batalla permanente mientras los ciudadanos pagan el costo”.

“Hemos fallado”

Uno de los ejes principales del discurso del presidente electo fue su diagnóstico de que tanto gobiernos de distinto signo como los expertos “han fallado”. A su juicio, la región “ha tolerado demasiado tiempo la mediocridad, la improvisación y la excusa y mientras seguimos explicando por qué no se puede, otros avanzan”.

“Mientras relativizamos el crimen, el crimen se organiza. Mientras ideologizamos la economía, el empleo desaparece. No hay una conspiración externa que explique esto”, aseveró.

Kast aludió a problemáticas concretas de América Latina, como la persistencia de la pobreza, la falta de empleo y la crisis migratoria a raíz de la situación en Venezuela. Al respecto, señaló que Chile en particular “ha sufrido, porque se ha recargado nuestra economía, se ha recargado nuestro sistema educacional, se ha recargado nuestro sistema de salud, se ha perdido el sueño de la casa propia, porque han sido millones los que han llegado de otros países viendo un futuro mejor”.

Por otro parte, acerca del crimen organizado, Kast advirtió que “ya no es un problema local”, sino que “una amenaza regional y frente a eso, no bastan discursos bien intencionados”.

“Se requiere cooperación dura, efectiva y sin complejos. Inteligencia compartida, control fronterizo real, persecución financiera al crimen, decisiones firmes, incluso cuando son impopulares. El Estado que duda, pierde y el Estado que retrocede, desaparece”, remarcó.

En esa misma línea, el presidente electo instó a “cruzar fronteras no sólo ideológicas, sino que también nacionales”. “Para Chile, eso implica mirar a Bolivia, Perú y Argentina, no desde la sospecha, sino desde la cooperación concreta; y para América Latina, implica entender que ningún país se salva solo en un mundo cada vez más competitivo y más duro. La fragmentación nos debilita y la coordinación nos fortalece”, agregó.

Kast aseguró que aunque aún no asume el control de La Moneda, él y su equipo “ya tomaron una decisión”: “No vamos a esperar a que las crisis se agraven, no vamos a esperar consensos imposibles y desde el primer día estaremos trabajando con quienes estén dispuestos a hacerse cargo. Gobiernos, parlamentarios, líderes de izquierda, de centro o de derecha”.

“América Latina puede seguir siendo el continente de las oportunidades perdidas o puede convertirse en el continente que decidió cambiar su destino. Eso no solamente depende de organismos internacionales, no depende de ciclos económicos, depende de liderazgo político. Llegó la hora de dejar de administrar el fracaso, llegó la hora de dejar de fallar, llegó la hora de actuar”, aseveró.

El presidente electo, José Antonio Kast, continuará en Panamá hasta este jueves y el viernes se trasladará a El Salvador. En este último país se reunirá con el mandatario, Nayib Bukele y visitará, por segunda vez en su trayectoria política, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).