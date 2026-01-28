¿Está Trump en contra de la transición energética? Apuntes para entender la competencia con China

Apenas asumió su segundo mandato presidencial en enero de 2025, Donald Trump reiteró su conocida retórica contra las energías renovables. En múltiples ocasiones describió a los aerogeneradores como “feos, caros y dañinos para la vida silvestre”, mientras calificó los paneles solares como “grandes y feas manchas de plástico negro”. A los pocos días de comenzar su mandato, el 20 de enero de 2025, sostuvo que:

“No vamos a hacer la cosa de la energía eólica. Grandes y feos molinos de viento arruinan tu vecindario. Si tienes una casa cerca de un molino de viento, ¿adivina qué? Tu casa vale menos de la mitad. Y son la forma más cara de energía que puedes tener, por lejos. Y están todos hechos en China, por cierto, prácticamente todos. Y matan a tus pájaros, y arruinan tus hermosos paisajes. Pero aparte de eso, creo que son bastante buenos, ¿verdad?”

Las críticas parecen centrarse inicialmente en la estética y el impacto ambiental, argumentando que afectan tanto los grandes paisajes como los vecindarios, lo que llevaría a la caída de los precios de las propiedades, y que interfieren en la trayectoria del vuelo de los pájaros. Sin embargo, el elemento del control de China sobre la producción de estos aerogeneradores emerge como un factor explicativo central de sus críticas. Este punto quedó reforzado meses después, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre de 2025, donde Trump agregó:

“La mayoría de las turbinas eólicas se construyen en China y le doy mucho crédito a China. Ellos las construyen, pero tienen muy pocas granjas eólicas. Entonces, ¿por qué es que las construyen y las envían a todo el mundo, pero apenas las usan? ¿Sabes qué usan ellos? Carbón. Usan gas. Usan casi cualquier cosa, pero no les gusta la energía eólica. Pero seguro que les encanta vender los molinos de viento”.

Aparece aquí el verdadero problema que preocupa a la administración Trump: que China controla la producción de los equipos para la transición energética. La pregunta entonces no es sobre la existencia de los paneles solares o los aerogeneradores, ni sus impactos estéticos, sino sobre quién domina esta transición. ¿El problema es entonces la tecnología en sí misma, o que Estados Unidos está perdiendo en la competencia geopolítica?

El dominio chino de la transición energética

Los datos confirman las preocupaciones de Trump sobre el control chino de gran parte del proceso de la transición energética. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, en 2023 China fue responsable del 74% de las exportaciones globales de baterías y controlaba el 85% de la capacidad mundial de producción de celdas de baterías. En cuanto a paneles solares, según la International Energy Agency (IEA), en 2023 China controlaba aproximadamente el 85% de la producción mundial de módulos fotovoltaicos, porcentaje que ascendió al 86.4% en 2024. Además, en ese mismo año China produjo el 97% de las obleas solares y el 91% de las celdas solares a nivel mundial.

Pero el dominio chino va más allá de la manufactura de equipos. Según datos de 2024 de Bloomberg, China controla el procesamiento de minerales críticos indispensables para la transición energética, por ejemplo, el 80% del procesamiento mundial de litio, el 79% de la producción mundial de grafito y más del 90% del procesamiento global, y el 80% de la producción de cobalto en el Congo.

En la industria de aerogeneradores, el control chino es igualmente contundente. Por primera vez en la historia, en 2024 los cuatro principales fabricantes mundiales de turbinas eólicas son todos chinos: Goldwind, Envision, Mingyang y Windey, relegando a Vestas (Dinamarca) al quinto lugar. A un sexto lugar cayó la estadounidense GE Vernova. China controla aproximadamente el 60-65% del mercado global de turbinas eólicas instaladas, con nueve de los quince principales fabricantes mundiales siendo empresas chinas.

Este dominio es el resultado de una estrategia estatal deliberada desplegada en las últimas dos décadas, donde el gobierno chino decidió que el sector de energía limpia sería una prioridad nacional. A partir de ahí, se concedieron subsidios masivos, políticas específicas y se libraron guerras de precios para escalar la producción, mejorar los productos y reducir costos. Hoy, China cuenta con cinco de las diez mayores compañías de vehículos eléctricos del mundo y con los tres principales fabricantes de turbinas eólicas.

La respuesta bipartidista de Estados Unidos

Frente al avance chino, se ha manifestado un tácito acuerdo bipartidista en Estados Unidos. Durante la última década, demócratas y republicanos parecen haber entendido que el país estaba detrás en la competencia por el dominio de la transición energética y que el accionar del Estado es crucial para empujar a las empresas nacionales. La respuesta ha variado entre administraciones, pero el objetivo es común.

Durante su primer gobierno (2017-2021), Trump implementó aranceles masivos contra China mientras simultáneamente desregulaba sectores estratégicos: relajó controles ambientales para proyectos energéticos, aceleró permisos federales y extendió exenciones fiscales que beneficiaron a empresas como Tesla. Aunque su retórica atacaba las renovables, en diciembre de 2020 firmó la extensión de créditos fiscales para la energía solar y eólica como parte del paquete de alivio COVID-19.

Poco después, el gobierno de Joe Biden respondió con una intervención estatal sin precedentes, especialmente mediante dos políticas clave: 1) Inflation Reduction Act (IRA): $369 mil millones destinados durante una década para créditos fiscales en energía limpia, y 2) CHIPS and Science Act: $52.7 mil millones en subsidios directos y créditos fiscales para construir fábricas de chips e impulsar la I+D.

Según la administración Biden, al 26 de noviembre de 2024, estas leyes catalizaron más de $1.000 millones en inversión privada. El resultado fue que la construcción de instalaciones de manufactura en 2023 más que se duplicó comparado con 2022.

El segundo gobierno de Trump ha profundizado la guerra arancelaria con el objetivo explícito de forzar la producción dentro de Estados Unidos. Ha incorporado, por ejemplo, aranceles de 3,521% a Camboya, 375% a Tailandia y 46% a Vietnam, medidas dirigidas contra lo que Washington denomina “elusión”, es decir, empresas chinas que relocalizan solo el ensamblaje final en estos países para evitar los aranceles.

La lógica de Trump es que los aranceles punitivos tan altos vuelven completamente inviable dicha triangulación, forzando a las empresas a elegir entre producir genuinamente en Estados Unidos o perder acceso al mercado estadounidense. Es una estrategia de “friendshoring” invertido que busca concentrar la producción doméstica mediante coacción arancelaria, justificada bajo el paraguas de la “seguridad nacional”, aunque en la práctica esto también encarece masivamente la transición energética estadounidense.

El mensaje es claro: Trump actúa como un “Capitán América” defendiendo con el escudo arancelario a sus empresas de la competencia con China. La ironía es brutal: el país que evangelizó durante décadas sobre el libre mercado ahora despliega un proteccionismo masivo. Lo que antes se denunciaba como “capitalismo de Estado” chino se replica ahora sin pudor como patriotismo industrial estadounidense.

Apuntes finales

En definitiva, la respuesta a la pregunta inicial es no: Trump no está en contra de la transición energética, mientras esta permita a las empresas estadounidenses hacer negocios y mejorar la posición de Estados Unidos en la competencia global con China. La aparente contradicción entre la retórica anti-renovables de Trump y sus políticas proteccionistas revela una verdad fundamental: la transición energética ya no se discute como imperativo climático sino como campo de batalla geopolítico.

La pregunta no es si habrá transición, sino quién controlará sus cadenas de valor, sus rentas tecnológicas y sus posiciones estratégicas. China apostó temprano por dominar este sector mediante planificación estatal y subsidios masivos; Estados Unidos responde ahora con una intervención igualmente masiva, confirmando que la competencia interestatal por sectores estratégicos siempre ha requerido al Estado como garante.

El consenso bipartidista estadounidense desnuda la hipocresía del orden neoliberal. Los aranceles astronómicos, los subsidios multimillonarios y la coacción comercial no serían “aberraciones populistas” sino la lógica estructural del capitalismo en su crisis hegemónica. Cuando la competencia amenaza posiciones de privilegio, se abandona la ideología del libre mercado y se recurre al proteccionismo estatal directo.

Para América Latina y el Sur Global, esta batalla confirma un patrón histórico: nuestros territorios seguirán siendo espacios de extracción de minerales críticos mientras los centros de poder se disputan el valor agregado y las rentas tecnológicas. La transición energética no escapa a la lógica centro-periferia; la reproduce bajo nuevas formas, donde litio, cobalto y grafito reemplazan al petróleo como objetos de disputa, pero la subordinación estructural permanece intacta.