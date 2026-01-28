Exfiscal Gajardo y formalización de Vivanco: “Cuesta pensar que esta maquinaria haya funcionado solo una vez”

Este viernes 30 de enero el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolverá si deja o no en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada como autora de cohecho y lavado de activos en la denominada trama Bielorrusa del caso Audios.

Vivanco salió esposada de su casa el domingo 25 de enero, detenida por el OS9 de Carabineros, dejando una imagen que quedará marcada en la memoria del Ministerio Público. “Es un hecho que nunca en nuestra historia republicana habíamos tenido, a un exmiembro de la Corte Suprema en prisión, enfrentando una imputación por un delito de corrupción mientras ejercía. Es efectivamente un hecho gravísimo”, aseguró el exfiscal Carlos Gajardo.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado repasó que previamente existieron ministros acusados constitucionalmente y destituidos por corrupción, Sin embargo enfatizó que: “Nunca habíamos visto lo que estamos presenciando ahora, es decir, una persona de tan alto nivel, que ejerció el máximo cargo en la Corte Suprema de nuestro país, enfrentando a la justicia, estando en prisión y con una imputación grave de actos de corrupción”.

Señaló que es una buena señal que se persigan estos delitos, pero “da cuenta de una crisis de magnitud en el Poder Judicial”, porque al caso de Vivanco se suma a la reciente destitución de los dos ministros de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa y Verónica Sabaj. Además de otro ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

Mirando al proceso de formalización de la exjueza Vivanco, el exfiscal indicó que “si uno aprecia todo lo que funcionaba para producir este fraude de corrupción, en el caso de la Muñeca Bielorrusa vinculada a Codelco y la empresa Velaz-Movitec, cuesta pensar que toda esa maquinaria solo haya funcionado una vez, que solo haya funcionado en este caso y nunca antes y nunca después”.

“La verdad que la experiencia y el sentido común lo que indican es que probablemente tienen que haber otros casos semejantes en que el dinero y, por lo tanto, actos de corrupción, hayan significado resoluciones judiciales, fallos judiciales y eso es parte de lo que la Fiscalía tiene que investigar”, aseveró.

El abogado indicó que hay varios fallos controvertidos en los que participó Ángela Vivanco. “Por ejemplo, aquel en el que decidió rebajar de una manera tan importante la multa a Julio Ponce Lerou en el caso Cascadas y otros semejantes. Yo creo que es bueno que todo se investigue para comprobar o descartar que en esos casos pudiera haber existido corrupción también”.

Según Gajardo, la exministra debería quedar en prisión preventiva. “Piense usted que los copartícipes del hecho, que por supuesto tienen menos relevancia jurídica, menos gravedad, su pareja, Gonzalo Miqueles y los dos abogados que participaron en las coimas, Mario Vargas y Eduardo Lagos, están hoy día por estos mismos hechos en prisión preventiva”.

“No se entendería que la principal imputada por estos hechos, la funcionaria pública que tenía el mayor deber de fidelidad con el cumplimiento de la norma termine con una medida cautelar distinta”, agregó.

14 años de cárcel para Hermosilla

La artista denominada Muñeca Bielorrusa es solo una parte de todo lo que destapó la red del abogado Luis Hermosilla, con la explosión del caso Audios en noviembre de 2023 y, finalmente, la Fiscalía Metropolitana Oriente ya presentó la acusación contra los imputados de esta investigación. Entre las penas, se solicitó 14 años de cárcel para Hermosilla, 18 para Leonarda Villalobos y 20 para Daniel Sauer.

“Me parece importante que la Fiscalía haya cerrado la investigación y presentado la acusación. El tribunal debe fijar una audiencia para preparar el juicio oral, pero todavía está la posibilidad de que la defensa pida la reapertura del caso por diligencias que pueden estar pendientes, así que hay que estar atento a eso”, indicó en primer lugar Carlos Gajardo.

En cuanto a las penas solicitadas, el exfiscal las calificó como “importantes” y dijo que “guardan relación con la gravedad de los hechos”. Sin embargo, indicó que la Fiscalía debe explicitar por qué “de los tres imputados principales en este caso, Luis Hermosilla es aquel al que se le pide la pena más baja”.

Andrés Chadwick

En conversación con CNN, la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, aseguró que el exministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, está en calidad de imputado en una investigación que tiene carácter reservado. Esto, a pesar de no figurar en esa calidad en las investigaciones del caso Audios, caso Factop y la arista Parque Capital.

“Yo creo que es importante que la Fiscalía haga una investigación profunda respecto al rol de todas las personas que participaron en estos hechos y en ello, Andrés Chadwick, sin duda, tiene un rol fundamental”, señaló Carlos Gajardo en primera instancia.

Recordó que Chadwick era ministro cuando Hermosilla llegó al núcleo del gobierno de Piñera. “Fue socio histórico antes y después, compartían oficina, incluso, al momento de ser detenido Luis Hermosilla y por lo tanto, su rol es clave para entender el poder que tuvo Luis Hermosilla. Si esas conductas son constitutivas o no de delito, es algo que la Fiscalía y los tribunales deben esclarecer y la investigación respecto a ello debe ser profunda”, indicó.

“A mí me parece bien que se explique por qué se desestima su participación en el caso Parque Capital. La fiscal Lorena Parra explicó que en ese momento no era funcionario público y me parece una explicación atendible, a pesar de haberse demostrado, en sus palabras, que habría efectivamente ejercido influencia sobre otro funcionario público, sobre Felipe Ward”, expresó.

No obstante, para que califique como delito el tráfico de influencias se “exige que usted, cuando trafica esa influencia sea funcionario público, lo que no ocurría en ese momento con Andrés Chadwick”.

“Creo que, para la ciudadanía, lo importante es que se aplique intensamente el principio de igualdad ante la ley. Si hay responsabilidad penal es importante que ella se concrete en acciones, acusaciones y condenas. Si no lo hay, bueno, que se explicite el porqué no existe tal participación”, indicó finalmente.

Crisis en el Poder Judicial

Para el exfiscal Carlos Gajardo, existe un problema de credibilidad en el Poder Judicial “hace rato”. Según el abogado, “estos hechos que se han conocido ahora lo evidencian de manera más profunda y agudizan esa crisis, pero viene hace muchos años. Me estoy refiriendo al sistema completo, al Ministerio Público, a las policías, al propio Poder Judicial”.

A propósito de todos los hechos investigados a raíz del caso Audios enfatizó que: “La investigación que se realice tiene que ser profunda y que no quede ningún espacio o sensación de impunidad. No es posible que se repita una salida tipo clases de ética como hubo en el caso Penta. O sea, una solución de ese tipo, si sucediera, sería por supuesto, muy negativa para intentar recuperar la confianza ciudadana en el sistema”.

En ese sentido, enfatizó que también se requiere “que existan modificaciones importantes en las causas que han generado esta crisis institucional y en eso el sistema de nombramientos, por supuesto, es fundamental. La manera en que se nombra a los jueces, a los fiscales sobre todo, tiene que ser modificada para que se intente asegurar efectivamente la independencia y la autonomía de esas instituciones que hoy día con este sistema está efectivamente en juego”.